Cody Gakpo menjawab pekan yang turbulen dan penuh hiruk-pikuk transfer dengan performanya di lapangan. Penyerang Liverpool itu memberi kontribusi besar saat menghadapi Ipswich Town lewat dua assist, keduanya untuk Alexander Isak. The Reds pun turut terbantu olehnya untuk menang 0-2 saat bertandang ke markas tim promosi tersebut.

Liverpool memulai pertandingan dengan baik dan bola sudah sangat cepat bersarang di gawang. Gakpo - yang pekan ini beberapa kali dikaitkan dengan kepergian dari Liverpool - mengalirkan bola dengan keras ke kaki Isak setelah sebuah aksi eksplosif, dan sang penyerang melepaskan tembakan keras. Kjell Scherpen sempat menyentuh bola, tetapi tidak mampu mencegah gol itu: 0-1.

Tak lama kemudian, gol kembali tercipta. Kali ini assist dari Gakpo bahkan lebih indah. Pemain Belanda itu mengirim bola dengan bagian luar kakinya ke jalur lari Isak, yang langsung berada dalam posisi berbahaya. Penyerang Swedia itu melewati lawannya dan mendorong bola melewati kolong Scherpen. Sang kiper berdiri terlalu jauh dari gawangnya dan tampil kurang meyakinkan.

Dengan demikian, pertandingan pada dasarnya sudah selesai dalam sepuluh menit. Liverpool menurunkan tempo dan terutama mengincar kehilangan bola Ipswich di wilayah pertahanannya sendiri. Dengan cara itulah tim asuhan manajer Andoni Iraola beberapa kali lagi mengancam sebelum jeda.

Dominik Szoboszlai dua kali melepaskan tembakan berbahaya dari luar kotak penalti, tetapi Scherpen selalu punya jawaban. Alexis Mac Allister juga mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, tetapi tembakannya melintas tipis di atas mistar. Di sisi lain, Liverpool nyaris tak mendapat ancaman berarti dari Ipswich.

Setelah jeda, pertandingan berjalan agak datar tanpa benar-benar ada hal berarti yang terjadi di depan kedua gawang. Szoboszlai sempat mengira akan mendapatkan penalti setelah dijatuhkan di dalam kotak, tetapi setelah pemeriksaan VAR yang panjang, ternyata ia sudah berada dalam posisi offside dalam proses build-up.

Sementara itu, pembelian bernilai jutaan Bradley Barcola juga sudah masuk ke dalam tim Liverpool, dengan Gakpo yang saat itu bermain sedikit lebih ke tengah di lini depan. Namun, pemain Prancis itu belum mampu langsung memberi pengaruh besar. Untungnya, itu memang belum benar-benar dibutuhkan, karena kemenangan sudah ada dalam genggaman Liverpool: 0-2.