Cody Gakpo membocorkan isi pesan singkat yang ia kirimkan kepada Arne Slot setelah dipecat dari Liverpool

Cody Gakpo yakin timnas Belanda mampu bersaing untuk meraih gelar juara di Piala Dunia, demikian ia sampaikan kepada ESPN. Setelah musim yang mengecewakan bersama Liverpool—yang berujung pada pemecatan Arne Slot—Gakpo dengan cepat bangkit kembali.

“Ada banyak alasan mengapa turnamen ini istimewa,” kata penyerang tersebut. “Tapi bagi kami, yang paling istimewa adalah kami sebagai tim sangat yakin bisa memenangkannya. Kamu harus punya keyakinan dan kepercayaan pada apa yang kamu lakukan. Tim ini punya itu. Jadi, peluang meraih gelar juara dunia itu nyata, kalau tidak, kami tidak perlu ikut serta.”

Bagi Gakpo, kondisinya baik, karena ia akan menjadi ayah untuk kedua kalinya. “Saya bersyukur. Ini anugerah Tuhan, saya sangat bahagia. Itu hanya memberi semangat ekstra. Ini sesuatu yang istimewa dan indah bagi saya, pacar saya, dan keluarga saya.”

Terakhir kali Gakpo akan menjadi ayah, ia tampil luar biasa di Euro. “Itulah mengapa kami merencanakannya seperti ini,” katanya sambil tersenyum. “Ini memang momen-momen istimewa dalam karier. Ada energi ekstra yang muncul pada semua orang, termasuk saya.”

Gakpo yang berusia 27 tahun mengalami musim yang ‘bergejolak’ di Liverpool. “Ada banyak sekali alasan. Pada akhirnya, kita harus melupakannya dan melanjutkan ke arah yang kita tuju. Saya pikir berada di lingkungan yang berbeda memang membantu. Dan bahwa Anda juga bisa kembali memiliki tujuan untuk dikejar.”

Akibat perkembangan yang mengecewakan di Liverpool, Slot dipecat akhir pekan lalu. Berita itu memang sempat menggemparkan kelompok pemain, kata Gakpo. “Sayang sekali pelatih dipecat. Tak ada pemain yang menduganya. Tapi begitulah adanya. Banyak pemain sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, jadi mereka juga harus segera melupakannya.”

Setelah mendengar berita itu, Gakpo menghubungi Slot. “Saya mengirimkan pesan kepadanya,” katanya. “Untuk mengucapkan terima kasih atas dua tahun terakhir, dengan musim lalu tentu saja sebagai puncaknya. Itu adalah kenangan indah.”