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Penyerang Liverpool Cody Gakpo meminta rekan-rekan setimnya menjaga momentum yang tak kunjung kendur saat klub memasuki fase penentu musim ini. Setelah kemenangan meyakinkan atas Brighton, pemain asal Belanda itu yakin skuadnya mulai meningkatkan level permainan tepat pada waktunya untuk menghadapi laga-laga penting di Anfield.

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Menjaga momentum kemenangan

Liverpool melanjutkan performa impresifnya pada Minggu dengan meraih kemenangan keempat berturut-turut di semua kompetisi setelah mengalahkan Brighton & Hove Albion 2-0 lewat penampilan disiplin di Anfield. Hasil itu memperkuat suasana positif di klub, tetapi Gakpo sudah menatap tantangan besar yang segera menanti. Dengan laga Piala Carabao melawan Chelsea yang disusul pertandingan Premier League menghadapi Arsenal, sang penyerang menuntut seluruh anggota tim tetap fokus.

Berbicara setelah kemenangan atas Brighton, Gakpo merefleksikan perkembangan tim di bawah kepemimpinan saat ini. "Saya pikir hal yang paling positif adalah kami merasa terus berkembang. Tentu saja kami tidak tahu sejauh mana perkembangan ini akan membawa kami, tetapi pada akhirnya kami akan melihat hasilnya," kata pemain timnas Belanda itu melalui situs resmi klub.

Sang penyerang menekankan bahwa kemajuan ini terasa berkelanjutan, bukan sementara. "Kami terus melangkah dan terkadang Anda tidak merasakan hal seperti ini. Terkadang Anda merasa kami bermain bagus hanya karena pertandingan hari ini. Namun, kami merasa terus berkembang di setiap pertandingan dan segalanya terlihat semakin baik. Tentu saja akan ada beberapa pertandingan ketika kami tidak bermain sebaik itu, tetapi saya pikir jika kami mempertahankan perasaan ini dan mentalitas untuk mengerahkan segalanya, prospeknya terlihat bagus," tambahnya.

Kekuatan dukungan publik Anfield

Performa kandang menjadi faktor penting dalam kesuksesan Liverpool belakangan ini, dan Gakpo sangat menyadari besarnya pengaruh suporter terhadap hasil pertandingan besar. Menjelang kedatangan Chelsea dan Arsenal ke Merseyside, pemain asal Belanda itu mengandalkan dukungan suporter sebagai "pemain ke-12" untuk memberi timnya keunggulan. Atmosfer Anfield tetap menjadi salah satu yang paling mengintimidasi dalam sepakbola dunia, dan Gakpo meyakini energi para pemain di lapangan turut meningkatkan semangat penonton.

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"Tentu saja bermain di kandang selalu sangat membantu. Saya pikir jika kami bisa menunjukkan energi seperti sekarang, kami akan mendapat dukungan luar biasa dari para suporter karena mereka selalu mendukung kami," jelas Gakpo saat membahas pekan mendatang. "Ketika kami bermain sedikit lebih baik, dukungan mereka bahkan semakin besar. Sungguh luar biasa mereka selalu ada untuk kami, bahkan saat cuaca berbadai seperti hari ini. Itu sangat membantu, dan bermain melawan Chelsea di kandang, lalu Arsenal juga di kandang, akan menguntungkan jika kami mendapat dukungan mereka."

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Menembus pertahanan tangguh Brighton

Kemenangan atas Brighton bukan pencapaian kecil. Tim tamu datang ke Anfield dengan catatan pertahanan luar biasa dan empat kemenangan beruntun. Namun, empat menit yang menentukan pada babak pertama mengubah jalannya pertandingan. Gol bunuh diri Pascal Gross, disusul penyelesaian klinis Alexander Isak, memastikan tiga poin tetap berada di Merseyside. Gakpo menyoroti pentingnya hasil tersebut mengingat kualitas lawan yang mereka hadapi.

"Saya pikir ini hari yang sangat penting, tentu saja [melawan] tim yang sangat bagus. Saya pikir dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka tampil luar biasa, mencetak banyak gol, dan jarang kebobolan. Bagi kami, tentu penting untuk meraih kemenangan kandang pertama di liga, dan saya sangat senang dengan hasilnya. Ini benar-benar kemenangan tim. Saya pikir kami menunjukkan keberanian besar saat bertahan, terkadang mengambil risiko dengan menghadapi lawan satu lawan satu di lini belakang. Namun, saya pikir kami sebagai pemain, dan tentu saja staf juga, percaya bahwa kami bisa berada dalam situasi seperti itu, begitu pula saat menyerang," ujar Gakpo.

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Agresivitas dan penyelesaian akhir yang klinis

Pendekatan taktis melawan Brighton menekankan tekanan tinggi dan keengganan untuk puas dengan keunggulan tipis. Gakpo menunjuk gol kedua sebagai contoh jelas keinginan skuad untuk memastikan kemenangan lebih awal. Bahkan setelah kebuntuan terpecahkan berkat sedikit keberuntungan yang melibatkan Florian Wirtz, instruksi dari pinggir lapangan tetap jelas: jangan berhenti menyerang. Sang penyerang meyakini pola pikir proaktif inilah yang akan diperlukan saat menghadapi klub-klub London tersebut.

"Jika kami merasa harus maju dan mencoba menciptakan sesuatu, tentu terkadang itu tidak berhasil. Namun, kami bisa tetap melakukannya dan semua orang [akan] menerima serta berusaha mendapatkan hasil terbaik dari situasi itu," katanya.