Cocorella menjelaskan alasan memilih Real Madrid... Apakah ia memancing reaksi suporter Barcelona?

Mark Cucurella, pemain tim nasional Spanyol, akhirnya angkat bicara dan mengungkap semua detail kepindahannya ke Real Madrid musim panas ini, setelah sebelumnya bermain untuk Chelsea.

Real Madrid mengumumkan perekrutan Mark Cucurella yang berusia 27 tahun, dan klub tersebut akan membayar biaya transfer tetap sebesar 55 juta euro, ditambah potensi tambahan sebesar 5 juta euro.

Sejak kesepakatan itu rampung, bek kiri tersebut memilih diam mengenai hal tersebut, dan kini, ia melakukan wawancara dengan surat kabar "El Mundo".

Kokorela mengatakan: “Semuanya selesai dalam waktu satu setengah hingga dua hari. Ini jauh lebih baik bagi saya, jauh lebih cepat, dan tanpa masalah apa pun.”

Ia menjelaskan: “Ada berbagai pilihan, tetapi ketika tawaran dari Real Madrid datang, saya tidak ragu. Saya pikir ini adalah kesempatan yang unik. Bermain untuk Real Madrid adalah kehormatan besar, dan tidak banyak pemain yang bisa mengatakan hal itu. Ini sesuatu yang misterius. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Saya pikir inilah yang telah kita lihat berulang kali dalam sejarah.”

Pemain asal Catalunya itu berbicara tentang masa lalunya di Barcelona dengan mengatakan: “Hidup memiliki berbagai fase. Saya harus mengambil keputusan penting, dan saya tidak ragu sedikit pun. Setiap pemain sepak bola bermimpi untuk bersaing di level tertinggi dan membela klub-klub besar. Saat masih kecil, kamu bermimpi bermain untuk tim-tim hebat, dan saya rasa Real Madrid adalah salah satunya. Ini adalah tim dengan gelar Liga Champions terbanyak di dunia.”

Mengenai percakapannya dengan pelatih masa depannya, José Mourinho, ia berkomentar: “Kami sempat berbincang, dan dia mengatakan bahwa dia sangat menantikan untuk bekerja sama denganku, bahwa aku akan cepat beradaptasi, dan bahwa Real Madrid adalah klub yang hebat. Kemudian dia mendoakan kesuksesanku di Piala Dunia, dan mengatakan bahwa kita akan bertemu di Madrid.

Kokorela menambahkan: “Apakah dia berkata kepada saya: ‘Entah kamu atau aku, saya tidak akan merekrut bek kiri mana pun’?… Tidak, saya tidak tahu apakah dia mengatakan itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menginginkan saya, dan saya sangat senang dengan kepercayaan ini. Saya tidak sabar untuk mulai bekerja dengannya.”

Ia juga menegaskan bahwa ia ingin “bisa merasakan malam-malam yang memukau itu. Itu adalah sesuatu yang menurutku dinikmati oleh setiap pemain sepak bola. Jika kamu mendapat kesempatan untuk merasakannya, tak ada ruang untuk ragu.”

Dia menutup pembicaraannya dengan mengatakan: “Saya adalah pemain yang sangat pekerja keras, seseorang yang berusaha memberikan yang terbaik hingga detik terakhir. Saya rasa inilah inti dari Real Madrid, semangat yang mengatakan: ‘Sampai akhir’.”