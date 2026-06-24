Cocorella menggoda Vinícius: Aku akan melakukan semua hal yang tidak ingin dia lakukan

Mark Kokorela, yang baru saja bergabung dengan Real Madrid dari Chelsea, mengirimkan pesan yang menarik kepada rekan setimnya asal Brasil, Vinícius Júnior.

Kokorela melakukan wawancara dengan Radio Marca setelah pengumuman resmi kepindahannya ke Real Madrid, di mana ia membahas perasaannya setelah salah satu transfer terpenting pada bursa transfer musim panas ini, serta tujuannya untuk fase baru ini di Santiago Bernabéu.

Panggilan telepon dari Mourinho menjadi salah satu faktor yang mendorongnya untuk mengambil keputusan tersebut, sebagaimana ia jelaskan: “Ketika seorang pelatih seperti Mourinho meneleponmu, itu adalah hal yang membanggakan. Dia mengirim pesan kepadaku, lalu meneleponku. Sangat penting baginya untuk menghubungimu dan menjelaskan segala sesuatunya. Aku sangat menantikan untuk mulai bekerja dengannya. Kondisi fisikku sangat prima dan aku tak sabar untuk bermain bersama Real Madrid.”

Mantan pemain Chelsea itu mengakui bahwa bergabung dengan Real Madrid merupakan salah satu tantangan terbesar dalam kariernya, dan ia mengungkapkan antusiasmenya untuk mengenakan seragam putih.

Dia menambahkan: “Ini tantangan besar. Semua pemain Real Madrid hebat. Beradaptasi dengan tim bukanlah hal yang mudah… Kamu harus tetap fokus sepenuhnya di setiap pertandingan. Setiap tim ingin mengalahkanmu.”

Vinícius akan menempati posisi sayap kiri di depannya di Real Madrid. Kokorela pun mengirim pesan kepada pemain asal Brasil itu dengan mengatakan: “Saya yakin kami akan saling memahami dengan baik. Saya tidak peduli jika dia tidak ikut bertahan, saya akan melakukan semua yang tidak ingin dia lakukan. Selama dia cukup menentukan dan aktif untuk mencetak gol, saya yang akan menangani tugas-tugas sulit.”

Dia melanjutkan: “Vinícius telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dan berpengaruh dalam kampanye Real Madrid di Liga Champions.”

Selain itu, Marc membuka peluang bagi Enzo Fernández dengan mengatakan: “Dia pemain hebat dan teman baik. Dia mengucapkan selamat kepadaku atas penandatanganan kontrak ini. Aku berharap hal itu terwujud. Aku akan sangat senang. Kami sangat bahagia di Chelsea, dan jika kami mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas yang sama... Aku mendoakan yang terbaik untuknya dan berharap dia bisa menjadi pemain di Los Blancos.”

Cucurella berbicara tentang timnas Spanyol

Dia juga menyinggung hasil imbang melawan Cape Verde di Piala Dunia, yang dia anggap sebagai hal positif: “Kami merasa sangat kecewa karena tahu bahwa kami tidak memulai dengan baik. Ini seperti peringatan bagi kami. Kami menyadari bahwa jika tidak dalam kondisi prima, kami bisa tersingkir lebih awal. Saya rasa hal itu bermanfaat bagi kami.”

Mengenai Lamine Yamal, Marc Cocorella menambahkan: “Dia berkembang pesat sebagai pribadi dan sebagai pemain. Dia telah menjadi jauh lebih matang selama dua tahun terakhir sejak Kejuaraan Eropa. Dia kembali dengan kedewasaan yang lebih besar. Jika kita melihat usianya, dia masih muda, tetapi dia sudah benar-benar dewasa. Usia hanyalah angka, dan saya melihatnya sangat matang.”