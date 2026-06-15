Cocorella menandatangani kontraknya dengan Real Madrid... dan tanggal pengumuman resmi telah ditetapkan

Sebuah laporan media pada hari Senin ini mengungkap perkembangan penting dalam transfer bek kiri asal Spanyol, Marc Cucurella, dari Chelsea ke Real Madrid.

Laporan media pada hari Minggu kemarin menegaskan bahwa Real Madrid telah menyelesaikan kesepakatan transfer Cucurella dari Chelsea dengan nilai 50 juta euro.

Surat kabar "AS" melaporkan pada hari Senin ini bahwa Cucurella akan secara resmi bergabung dengan Real Madrid, dengan menegaskan bahwa kesepakatan tersebut telah tercapai setelah sang pemain menandatangani kontrak dengan klub tersebut.

Pengumuman resmi mengenai kesepakatan ini diperkirakan akan dilakukan setelah pertandingan pertama Spanyol di Piala Dunia melawan Cape Verde hari ini, Senin.

Proses penandatanganan dipercepat, seperti halnya dengan Bernardo Silva, setelah Jose Mourinho menghubungi bek sayap Spanyol tersebut, yang sangat yakin dengan kemampuan sang pemain.

Cucurella ingin meninggalkan Chelsea musim panas ini, meskipun ada perbaikan yang dibawa oleh kedatangan pelatih Xabi Alonso, namun tim tersebut tidak akan berpartisipasi di kompetisi Eropa, dan ia bercita-cita untuk kembali ke Spanyol.

Dia tidak pernah menyembunyikan keinginannya, bahkan hampir bergabung dengan Barcelona dan Atletico Madrid, tetapi Real Madrid tiba-tiba muncul, dan itu merupakan kejutan besar.