Cocorela dalam masalah! De la Fuente: Sekarang dia harus menepati janjinya!

Luis de la Fuente kini menjadi pelatih dengan gelar terbanyak dalam sejarah tim nasional Spanyol setelah memimpin "La Roja" meraih gelar Piala Dunia 2026, sehingga menambah gelar dunia ke dalam koleksinya yang sudah mencakup Piala Eropa 2024 dan Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2023, sekaligus mengungguli panutannya, Vicente del Bosque, yang memimpin Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012.

Dalam konferensi pers di Stadion MetLife setelah pertandingan, didampingi seluruh anggota staf pelatihnya, De la Fuente mengungkapkan kebanggaannya yang besar atas pencapaian bersejarah ini, dengan mengatakan: “Saya merasa sangat bangga dengan generasi pemain sepak bola ini yang tumbuh dengan ide ini, setia padanya, berkontribusi dalam mengembangkannya, dan memberikan contoh kepada kita tentang sebuah tim, sebuah keluarga, serta para pemain hebat dan luar biasa yang memiliki bakat istimewa.”

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan dengan penuh emosi: “Saya sangat bersemangat, mengingat masa lalu dan memikirkan mereka. Kami telah memenangkan segalanya, segalanya, bersama generasi pemain sepak bola ini,” sambil menyoroti bahwa tim seharusnya bisa memastikan kemenangan jauh lebih awal seandainya bukan karena penyelamatan-penyelamatan gemilang kiper Argentina, Emiliano Martínez.

Mengenai kesulitan pertandingan final, De la Fuente mengatakan: “Saya rasa pertandingan ini seharusnya sudah bisa diselesaikan jauh lebih awal. Penyelamatan-penyelamatan Dibo menghalangi kami untuk menang lebih awal. Seharusnya kami sudah unggul lebih awal, tapi ini final Piala Dunia, dan Anda harus bertahan bahkan saat menghadapi sepuluh pemain. Kami siap menghadapi apa pun.”

Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan pesan yang ia sampaikan kepada para pemainnya sebelum pertandingan, dengan mengatakan: “Saya berkata kepada mereka: ‘Teman-teman, kita punya janji dengan sejarah, dan kita harus mencapainya terlebih dahulu,’” sambil menambahkan bahwa setelah pertandingan, beberapa pemain bertanya kepadanya apa yang masih harus mereka menangkan, lalu ia menjawab: “Pertandingan bulan September, masih banyak yang harus kita menangkan,” dan pada babak tambahan waktu ia berkata kepada mereka: “Kita harus terus berjuang, dan kita bermain lebih baik.”

Mengenai momen krusial saat Ferran Torres mencetak gol kemenangan, De la Fuente berkata: “Saya ingat gambar Vicente yang meminta ketenangan; hal serupa pernah terjadi pada kami. Sulit untuk tetap tenang, tapi itulah yang dibutuhkan,” sambil memuji penyerang asal Catalunya itu: “Hidup adil bagi mereka yang bekerja keras; Ferran pantas mendapatkan apa yang terjadi padanya.”

De la Fuente juga memuji staf pelatih dan ruang ganti timnya, sambil berkata: “Saya ingin berterima kasih kepada seluruh staf pelatih; kami bangga dengan sekelompok orang yang akan menorehkan sejarah,” sambil menegaskan bahwa keyakinannya berperan dalam pencapaian ini: “Saya adalah orang yang beriman, dan inilah hasilnya.”

Dalam sikap yang penuh kemanusiaan, De la Fuente berbicara tentang pertemuannya dengan rekan sejawatnya dari Argentina, Lionel Scaloni, yang menangis tersedu-sedu setelah kekalahan tersebut, sambil berkata: “Kami berpelukan dan saya mengucapkan terima kasih kepadanya, karena saya belajar banyak dari percakapan-percakapan yang kami lakukan, dan saya memberitahunya bahwa dia masih muda dan masih memiliki perjalanan panjang bersama tim nasional Argentina. Hari ini kami memang pantas mengalahkannya, tapi kerjanya luar biasa; saya merasakannya dan memahami air matanya.”

Mengenai kemungkinan para pemainnya memenangkan Ballon d’Or, pelatih asal Spanyol itu berkata: “Rodri bisa memenangkan Ballon d’Or, tetapi pemain lain di tim kami juga bisa memenangkannya,” sambil memuji bintang muda Lamine Yamal: “Dia telah berkorban besar demi tim, yang menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki tim ini.”

Di akhir konferensi pers, De la Fuente berkomentar dengan nada bercanda mengenai janji bek Marc Cucurella untuk mencukur rambutnya dan membuat tato bergambar dirinya, jika Spanyol memenangkan Piala Dunia, dengan mengatakan: “Saya sudah memberi tahu mereka bahwa mereka salah, dan jika Anda membuat janji, Anda harus menepatinya. Saya juga tidak seburuk itu.”