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Michael Owen yakin Mauricio Pochettino memiliki kualitas kepelatihan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan karier Marcus Rashford yang tersendat di Old Trafford. Mantan penyerang Manchester United itu percaya penunjukan pelatih asal Argentina tersebut bisa menjadi titik balik bagi pemain timnas Inggris itu setelah melalui masa sulit.

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Pochettino dinilai mampu membangkitkan Rashford

Kedatangan Pochettino di Old Trafford memunculkan harapan baru bagi Rashford, yang mengalami periode buruk dalam hal performa. Setelah dipinjamkan ke Barcelona musim lalu, pemain berusia 29 tahun itu kembali ke Manchester United, tetapi sangat kesulitan di bawah asuhan Michael Carrick. Situasinya kian sulit karena Rashford belum mencetak gol di Liga Primer musim ini dan absen dalam lima pertandingan terakhir di bawah kepemimpinan pelatih sebelumnya akibat cedera pinggul yang tak kunjung pulih.

Owen menilai mantan pelatih Tottenham itu sosok yang tepat untuk memimpin kebangkitan tersebut. "Sudah cukup banyak yang mencoba," kata Owen kepada Metro. "Sangat sulit untuk mengatakannya. Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Setiap orang punya pandangan berbeda, tetapi Poch dikenal mampu mengorbitkan pemain muda dan membangkitkan kembali para pemain. Dia pelatih papan atas. Dia sudah punya pengalaman dan membuktikan kemampuannya di berbagai level. Jadi, peluangnya untuk membangkitkan kembali pemain tertentu sama besarnya dengan siapa pun. Bukan berarti Rashford tampil buruk selama di Manchester United, dia sudah bermain cukup baik, tetapi saya yakin dia masih bisa lebih baik lagi dan saya yakin Pochettino bisa menjadi sosok yang cocok untuknya."

Dilema Bruno Fernandes

Di tengah sorotan terhadap lini serang, Owen juga menyampaikan pandangan tegas soal masa depan kapten klub, Bruno Fernandes. Gelandang asal Portugal itu baru-baru ini menjadi sorotan setelah menolak tawaran kontrak terbaru klub, sehingga muncul kabar bahwa United bisa mempertimbangkan untuk menjual pemain andalannya tersebut.

Menanggapi spekulasi mengenai sang kapten, Owen menegaskan bahwa Fernandes terlalu penting untuk dilepas. "Manchester United tidak berada dalam posisi istimewa dengan memiliki 20 pemain kelas dunia," tambah mantan pemenang Ballon d'Or itu.

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"Mereka mungkin hanya punya segelintir, dan dia salah satunya. Seberapa lemah lagi Anda ingin membuat tim ini? Anda perlu membangun tim dengan bertumpu pada pemain-pemain bagus yang sudah dimiliki. Saya tahu belakangan ini dia agak banyak bicara. Mungkin saat ini dia sedang tidak terlalu disukai, tetapi dia mungkin satu-satunya sosok yang tampil menonjol di tim Manchester United selama sekitar delapan tahun terakhir. Jadi, tidak, saya jelas tidak akan menjualnya."

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Membangun masa depan di Old Trafford

Getty Images

Tugas Pochettino sangat berat karena ia harus menstabilkan tim yang sudah cukup lama mengalami gejolak. Menjelang Januari, pelatih asal Argentina itu kemungkinan akan menilai siapa saja anggota skuad saat ini yang bisa menyesuaikan diri dengan gaya bermainnya yang menuntut intensitas tinggi, serta siapa yang perlu diganti.

Komentar Owen mencerminkan pandangan yang lebih luas bahwa United tidak bisa terus kehilangan pemain-pemain paling berpengaruh jika ingin kembali masuk jajaran elite Eropa. Meski situasi Fernandes belum menemui titik terang, Pochettino akan dituntut mengelola dinamika ruang ganti secara efektif. Jika ia mampu memastikan kaptennya bertahan sekaligus mengembalikan Rashford ke performa yang dahulu membuat lini pertahanan di seluruh Eropa kewalahan, era baru di Old Trafford bisa dimulai dengan gemilang.