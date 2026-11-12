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AC Milan harus menghadapi kenyataan pahit dalam upaya merekrut bintang muda Nicolo Tresoldi. Meski sang striker terang-terangan ingin pindah ke San Siro, Club Brugge siap bersikap keras soal nilai transfernya. Klub Belgia itu mematok harga sangat tinggi untuk sang penyerang menyusul penampilan gemilangnya di kompetisi Eropa.

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Harga tinggi untuk incaran AC Milan

Minat AC Milan yang sudah lama terhadap Tresoldi terganjal masalah finansial, karena Club Brugge dikabarkan mematok harga €60 juta untuk penyerang muda itu. Namun, klub raksasa Belgia tersebut tidak berada dalam tekanan untuk melepas pemain berharganya dalam waktu dekat. Kontrak Tresoldi saat ini baru akan berakhir pada 30 Juni 2029.

Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Brugge hanya akan mempertimbangkan negosiasi serius jika harga minimum yang mereka tetapkan terpenuhi. Meski klub raksasa Italia itu tetap sangat ingin merekrutnya, pembicaraan resmi antara kedua klub belum dimulai menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin.

Performa gemilang menarik minat klub-klub Eropa

Nama Tresoldi melambung pesat musim ini setelah mencetak 14 gol hanya dalam 17 penampilan di semua kompetisi. Momen puncaknya adalah hat-trick spektakuler di Liga Champions dalam kemenangan dramatis 4-3 atas Inter di San Siro.

Lahir di Cagliari, penyerang itu memiliki kewarganegaraan ganda sehingga memenuhi syarat untuk membela Italia maupun Jerman. Meski saat ini membela timnas Jerman U-21, asal-usul dan performanya belakangan ini membuat namanya dikenal luas di kalangan Serie A.

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Impian pindah ke San Siro

Tresoldi sendiri tidak pernah menyembunyikan kecintaannya kepada AC Milan. Ia sebelumnya menyebut klub itu sebagai tujuan impiannya. AC Milan saat ini menempati peringkat keempat klasemen Serie A dengan 24 poin, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Lazio.

Tresoldi mengatakan dalam sebuah wawancara pada Februari lalu: “Milan adalah mimpi yang mendorong saya bekerja keras setiap hari. Saya sangat bahagia di Club Brugge, tetapi saya tahu perjalanan saya masih panjang. Mimpi bermain untuk Milan selalu ada dalam pikiran saya, dan saya memikirkannya setiap pagi saat bangun tidur.”

Dominasi domestik dan performa terkini

Tresoldi memainkan peran penting dalam kesuksesan domestik Club Brugge baru-baru ini. Ia turut meraih gelar Liga Pro Belgia musim 2025-26 dan Piala Super Belgia 2025, serta mengakhiri musim liga 2025-26 sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi. Club Brugge saat ini berada di posisi kedua klasemen Liga Pro Belgia dengan 28 poin, hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Union Saint-Gilloise.