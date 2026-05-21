Club Brugge meraih gelar juara liga meski Myron van Brederode tampil gemilang

Club Brugge dinobatkan sebagai juara Belgia pada Kamis malam dalam pertandingan yang menegangkan. Tim Biru-Hitam bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas KV Mechelen dan melihat pesaingnya, Union Saint-Gilles, gagal menang di kandang KAA Gent (0-0). Dengan demikian, satu poin yang diraih Club sudah cukup untuk mengantarkan gelar ke-20 dalam sejarah klub.

Club Brugge mendominasi fase awal dan unggul secara pantas pada menit ke-17. Nicolo Tresoldi mengoper bola kepada Christos Tzolis, yang melepaskan tendangan indah dari luar kotak penalti: 0-1. Club memiliki peluang untuk menambah keunggulan melalui Hugo Vetlesen dan Aleksandar Stankovic, namun kiper Ortwin De Wolf menjaga KV Mechelen tetap dalam pertandingan.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, tim tuan rumah menyamakan kedudukan melalui mantan pemain AZ, Myron van Brederode, yang mengelabui Dani van den Heuvel dengan tendangan di antara kedua kakinya. Reaksi Club pun segera menyusul. Setelah protes dari pihak Mechelen terkait penalti, Tzolis melepaskan diri dan memberikan umpan kepada Tresoldi, yang dengan tenang mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-2.

Club tampaknya akan meraih gelar juara, namun tiga menit sebelum waktu habis, mereka harus menelan pil pahit. Van Brederode mengarahkan tendangan sudut ke arah gawang, di mana Van den Heuvel gagal mengontrol bola dan melihat bola masuk ke gawang melalui tiang gawang, membuat skor menjadi 2-2.

Di fase akhir, terjadi klimaks yang menegangkan. Union sepertinya akan memimpin melawan Gent di menit-menit tambahan, tetapi gol tersebut dianulir karena offside. Skor pun tetap 0-0 di Gent dan Club Brugge tetap bisa merayakan kemenangan meskipun kehilangan poin. Gelar juara liga ke-20 pun berhasil diraih.