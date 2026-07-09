Club Brugge mengumumkan berita besar mengenai masa depannya

Club Brugge pada hari Kamis mengumumkan berita besar mengenai masa depannya. Juara bertahan Belgia tersebut mengumumkan bahwa pada musim 2028/29, mereka akhirnya akan bertanding di stadion baru.

Klub ini telah berjuang selama lebih dari dua puluh tahun untuk mendapatkan stadion baru, namun terus menghadapi hambatan. Kini, akhirnya lampu hijau telah diberikan untuk membangun stadion baru di lokasi Olympiasite di Brugge.

"Dewan Sengketa Izin hari ini mengumumkan bahwa banding terhadap izin lingkungan untuk pembangunan dan pengoperasian stadion sepak bola baru di Olympiasite, Brugge, telah ditolak," tulis Blauw-Zwart.

"Club Brugge merasa gembira karena setelah lebih dari dua puluh tahun, izin definitif dan dapat dilaksanakan untuk pembangunan stadion barunya telah diperoleh. Diperkirakan pembangunan akan dimulai tahun ini dan kami dapat memulai musim 2028/29 di stadion baru tersebut."

Sampai saat yang dinantikan pada tahun 2028 itu, Club akan tetap bertanding di Stadion Jan Breydel yang sekarang, yang mampu menampung sekitar 29.000 penonton.

Stadion baru yang beratap ini dirancang untuk menampung 40.116 penonton. Dengan demikian, stadion ini akan menjadi stadion terbesar di Belgia setelah Stadion Raja Boudewijn di Brussel.

Club secara sadar memilih tata letak yang kompak di stadion tersebut, yang akan dilengkapi dengan konstruksi atap berbentuk cincin. Bagian tribun atas akan mampu menampung 12.000 penggemar.