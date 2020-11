#ClearHeadSmart Matchday 7 Liga Primer Inggris: Penalti Maut Di Arsenal Vs Man United, Chelsea Clean Sheet Lagi

Sebagian besar hasil akhir di laga matchday 7 Liga Primer sesuai dengan hitung-hitungan cerdas ala #ClearHeadSmart!

Pekan ketujuh Liga Primer Inggris telah berlalu, dan sebagian besar hitung-hitungan probablitas kemenangan yang diprediksikan #ClearHeadSmart jelang laga cukup akurat!

Di luar hasil yang terjadi di Old Trafford ketika memetik kemenangan 1-0 atas , selebihnya #ClearHeadSmart menghitung peluang menang empat tim raksasa Liga Primer lainnya dengan tepat.

Pertandingan antara dan berjalan sesuai ramalan #ClearHeadSmart, dengan perbandingan probabilitas kemenangan 20,9% - 51,8%. Sulit untuk tidak memfavoritkan The Citizens meraih tripoin di laga ini mengingat di enam bentrokan terakhir di liga, The Blades tak pernah bisa menang dan bahkan di empat laga terakhir mereka tak bisa mencetak satu pun gol.

Torehan Kyle Walker cukup untuk menjadi pembeda di pertemuan akhir pekan kemarin, memberi pasukan Pep Guardiola tiga poin penting sekaligus mengembalikan tim ke jalur kemenangan.

Probabilitas kemenangan yang dimunculkan #ClearHeadSmart di laga versus juga jitu, dengan The Blues memegang keunggulan 45,7% berbanding 26% milik The Clarets . Perhitungan ini berdasarkan pada rekor perjumpaan Burnley-Chelsea, di mana tim pertama hanya mampu menang sekali dari 12 kali duel terkini di Liga Primer.

Gol-gol dari Hakim Ziyech, Kurt Zouma dan Timo Werner memberi Chelsea kemenangan 3-0 sekaligus ini adalah hasil clean sheet di empat laga berturut-turut. Ngomong-ngomong soal clean sheet , personel baru Edouard Mendy kini jadi kiper pertama The Blues yang membuat clean sheet dalam tiga penampilan pertamanya di Liga Primer sejak Petr Cech pada Agustus 2004 lalu.

Kemenangan juga dipetik kala menjamu di Anfield, di mana #ClearHeadSmart menghadirkan persentase kemenangan dengan tepat, yakni komparasi 76,9% - 7,3%. Perbandingan sangat mencolok ini masuk akal mengingat West Ham baru sekali merasakan kemenangan atas Liverpool dalam 47 laga tandang terakhirnya, sisanya 12 laga berakhir seri dan 34 kali menelan kekalahan di Merseyside.

Panggung laga jadi milik Diogo Jota setelah membuat gol penentu kemenangan 2-1, melengkapi torehan Mohamed Salah dari tendangan penalti setelah The Reds sempat tertinggal lebih dulu oleh gol pilar The Hammers Pablo Fornals saat laga baru berumur 10 menit. Pemain terakhir yang membuat tiga gol di tiga laga kandang pertamanya bagi Liverpool adalah Luis Garcia pada Oktober 2004, dan kini Jota melakukan hal serupa!

Sementara itu, hasil di Old Trafford di luar perkiraan ketika Manchester United menyambut tamunya Arsenal. #ClearHeadSmart mengunggulkan The Red Devils memetik kemenangan dengan probabilitas 48,2%, berbanding 24,4% milik The Gunners , pasalnya Setan Merah tak terkalahkan dalam 13 laga kandang terakhir melawan Meriam London.

Namun, pelanggaran konyol yang dibuat Paul Pogba terhadap Hector Bellerin membuat wasit memberi Arsenal penalti. Eksekusi Pierre-Emerick Aubameyang dari titik putih meluncur dengan sempurna untuk memberi timnya kemenangan hemat 1-0 sekaligus menyudahi rentetan lima laga yang dilalui si striker tanpa gol.

Di tempat lain, kemenangan Hotspur atas & Hove Albion sudah bisa ditebak merujuk pada keberhasilan tim pertama memenangkan seluruh empat laga kandang teraktual menghadapi tim terakhir. #ClearHeadSmart pun menghadirkan probabilitas kemenangan dengan komparasi 63,5% - 13,5%.

Penalti Harry Kane di babak pertama sempat dibalas Tariq Lamptey. Namun, pemain pengganti Gareth Bale tampil heroik dengan golnya menentukan kemenangan 2-1 bagi pasukan Jose Mourinho. Itu adalah gol pertama Bale buat Spurs sejak meninggalkan The Lilywhites untuk bergabung ke tujuh tahun silam.

#ClearHeadSmart akan terus membuat prediksi seluruh laga di Liga Primer Inggris edisi 2020/21.