ClearHeadSmart Matchday 8 Liga Primer Inggris: Drama Penalti Warnai Duel Man City Vs Liverpool, Tottenham Ke Jalur Juara

Matchday 8 Liga Primer Inggris: Drama Penalti Warnai Duel Man City Vs Liverpool, Tottenham Ke Jalur Juara

Pekan kedelapan Liga Primer Inggris tuntas dihelat. Prediksi dengan metode probabilitas kemenangan yang dihadirkan #ClearHeadSmart kali ini kembali mendekati sempurna!

Pekan kedelapan Liga Primer Inggris tuntas dihelat. Prediksi dengan metode probabilitas kemenangan yang dihadirkan #ClearHeadSmart kali ini kembali mendekati sempurna!

Pandit cerdas sepakbola ini memperhitungkan delapan pertandingan dengan tepat.

Meski baru saja mengalami rentetan dua kekalahan beruntun di seluruh kompetisi, #ClearHeadSmart tak ragu menempatkan sebagai tim favorit ketika menghadapi di Goodison Park, dengan tim pertama mendapatkan persentase probabilitas kemenangan mencapai 41,8%, sementara lawannya 28,9%.

Ini merujuk pada rekor United sebagai satu-satunya tim di kasta teratas sepakbola Inggris yang mampu mengalahkan lebih banyak dibanding tim manapun [36 kali]. Bernard lebih dulu menggebrak di menit ke-19, namun brace Bruno Ferandnes di 45 menit pertama membalikkan keadaan sebelum Edinson Cavani mencetak gol debut di EPL untuk memastikan Setan Merah menang 3-1.

#ClearHeadSmart juga menghitung secara tepat dengan memberi persentase sebesar 50,1% untuk memenangkan laga kontra , yang hanya memiliki kans 22,1%. Pasalnya, The Blades memulai laga ini dengan hanya mencatat satu poin dari tujuh laga, membuat mereka bergabung dengan rekor start terburuk dalam sejarah klub - setara di musim 1975/76.

Hakim Ziyech kembali mencuri perhatian berkat performa menterengnya di laga ini, dengan sumbangsih dua assist-nya memudahkan Ben Chilwell dan Thiago Silva mengepak gol, dengan dua gol ini diapit oleh torehan pembuka Tamy Abraham dan aksi penutup dari Timo Werner untuk memberi pasukan Frank Lampard kemenangan telak, 4-1.

Sementara itu, #ClearHeadSmart mengomparasi laga West Bromwich Albion versus Hotspur dengan persentase 22,8% - 49,6% setelah tim pertama gagal mengklaim satu pun kemenangan dalam delapan laga terakhir mereka di Liga Primer.

Perhitungan sang pandit cerdas pun tidak meleset. Laga di The Hawthorns berakhir kemenangan hemat, 1-0, bagi pasukan Jose Mourinho, dengan Harry Kane menjadi pahlawan berkat gol tunggalnya - gol yang menandai torehan ke-150 sang striker di ajang Liga Primer.

Pertandingan yang paling dinanti-nanti di matchday 8, yakni duel antara dan , pun sebetulnya hampir sejalan dengan ramalan yang dibuat #ClearHeadSmart. The Citizens memegang persentase 49,3% untuk mengalahkan The Reds yang cuma memiliki peluang 24,1%.

Mohamed Salah membuka skor lebih dulu bagi Liverpool lewat penalti sebelum Gabriel Jesus menetralkan keadaan. Peluang memenangkan laga di depan mata bagi skuad Pep Guardiola, nahas tembakan 12 pas yang dieksekusi Kevin De Bruyne meleset dari target, yang menyebabkan laga berujung imbang 1-1.

Di partai terakhir pekan kedelapan, dikejutkan , yang meraih kemenangan dominan, 3-0. Padahal, #ClearHeadSmart menjagokan The Gunners menggondol tiga poin di laga ini sebab klub London Utara mampu memenangkan duel kontra The Claret and Blue di tiga laga kandang terakhir dengan catatan gol yang cukup aduhai, 12-2.

Namun, anak-anak Villa memang sedang menggila musim ini. Maklum saja, kepercayaan diri mereka sedang membumbung tinggi pascapembantaian Liverpool 7-2. Torehan bunuh diri dari Bukayo Saka plus sepasang gol Ollie Watkins menghadirkan mimpi buruk bagi Mikel Arteta.

