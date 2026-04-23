Claudio Ranieri mengambil keputusan drastis setelah perselisihan terbuka dengan pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini

Claudio Ranieri telah memutuskan untuk mundur dari AS Roma. Ikon klub ini sebelumnya menjabat sebagai penasihat di klub papan atas Italia tersebut, namun setelah perselisihan terbuka dengan pelatih Gian Piero Gasperini, Fabrizio Romano dan media lainnya melaporkan bahwa ia telah memutuskan untuk mundur. Hanya saja, konfirmasi resmi dari pihak klub belum dirilis.

Ranieri memimpin Roma sebagai pelatih interim musim lalu. Pria kelahiran Roma (74) ini membawa Roma dari posisi papan bawah hingga hanya selisih satu poin dari Liga Champions, dan memiliki andil besar saat penunjukan penggantinya.

Pilihan Roma jatuh pada Gasperini (68), sebagian berkat lampu hijau dari Ranieri, yang sudah siap untuk tantangan baru setelah periode yang sangat sukses di Atalanta. Hingga saat ini, Gasperini belum melihat semua keinginan transfernya terwujud, dan ia secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya.

Selain itu, Gasperini sering mengkritik departemen medis klub. Menurut sang pelatih, staf medis turut bertanggung jawab atas banyaknya cedera musim ini. Kritik (terbuka) Gasperini membuat Ranieri kesal, yang kemudian membalasnya.

Ranieri antara lain menyatakan bahwa Gasperini sebenarnya adalah pilihan keempat Roma dan juga tidak mau tahu soal kritik terhadap kebijakan transfer. "Kami telah mendatangkan pemain muda dan memilih mereka semua bersama-sama, tidak ada satu pun yang datang tanpa persetujuannya," kata Ranieri.

"Ziolkowski, Ghilardi, Venturino, dan Zaragoza semuanya datang atas permintaan tegasnya, untuk memberikan pelatih skuad yang dapat melanjutkan musim yang berakhir hanya satu poin dari Liga Champions."

Menurut media Italia, perselisihan tersebut telah menyebabkan perpecahan di tingkat manajemen. Hubungan keduanya bahkan dikabarkan telah memburuk sedemikian rupa, hingga Gasperini dan Ranieri saling mengabaikan satu sama lain di klub. Ketegangan yang memuncak ini membuat Ranieri memutuskan untuk mundur.

Meskipun Donyell Malen, rekrutan bintang musim dingin, telah mencetak gol, Roma kembali jauh dari zona Liga Champions. Giallorossi berada di peringkat keenam dan dengan lima pertandingan Serie A tersisa, mereka tertinggal lima poin dari Juventus, yang kini memegang posisi keempat yang sangat diidamkan. Roma belum pernah bermain di Liga Champions dalam dekade ini.