Claudio Pizarro Pencetak Gol Tertua Bundesliga Jerman

Claudio Pizarro menjadi pemain tertua yang mencetak gol di Bundesliga Jerman setelah golnya pada menit 96 berhasil menyelamatkan Werder Bremen di hadapan Hertha Berlin.

Striker asal Peru yang berusia 40 pada 3 Oktober tahun lalu, mencetak gol pada tendangan terakhir pertandingan di Olympi Stadium, membuyarkan keunggulan tuan rumah berkat gol David Selke di babak pertama.

40 - @pizarrinha scores aged 40 years and 136 days and is now the oldest goal scorer in #Bundesliga history (previously: Mirko #Votava). Senior. #BSCSVW @werderbremen_en pic.twitter.com/cG6HJyYgJy