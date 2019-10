Claudio Marchisio Umumkan Pensiun Di Usia 33 Tahun

Mantan gelandang dan timnas Italia Claudio Marchisio resmi mengucapkan selamat tinggal terhadap karier sepakbolanya pada Kamis (3/10) ini.

Marchisio mengumumkan kabar pensiunnya ini melalui laman media sosial. Dalam beberapa jam ke depan, ia akan mengadakan jumpa pers di Allianz Stadium untuk mengucapkan salam perpisahan kepada klub yang membesarkan dirinya, Juventus.

Ia menyudahi kariernya di usia 33 tahun setelah kesulitan kembali ke performa puncak akibat cedera yang dideritanya dalam beberapa tahun terakhir.

"Sejak kecil saya sudah berjanji pada diri saya sendiri untuk menjadi pemain sepakbola," tulis Marchisio.

"Saya sebetulnya ingin terus bermain sampai saya tidak lagi merasakan keajaiban sepakbola di lapangan. Sekarang, saya sudah tidak bisa memenuhi janji saya. Itulah mengapa saya memilih untuk berhenti bermain. Terima kasih mimpi, karena dengan bermimpi saya mendapatkan kekuatan, kesuksesan, dan kegembiraan!"

I’d made a promise to the kid who dreamt to become a football player. I would have played until I had felt the marvel stepping into the pitch. I wasn’t fulfilling my promise anymore, that’s why I prefer to stop. So, thank you dream, you gave me strength, success and joy! pic.twitter.com/PZ3umLN8mC