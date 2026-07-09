Claude Leroy: Infantino adalah orang bodoh yang fasih berbahasa asing... dan menganggap dirinya sebagai dewa di Afrika

Pelatih veteran asal Prancis, Claude Le Roy, melancarkan serangan keras terhadap Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, saat tampil dalam acara“L’Équipe du Soir”.

Hal ini terjadi di tengah kontroversi yang dipicu oleh keputusan pencabutan skorsing terhadap penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, setelah intervensi dari Presiden AS Donald Trump, sementara kartu kuning yang diterima Michael Oliasi, bintang timnas Prancis, tetap berlaku.

Leroy mengatakan: “Ini bukan hanya soal Piala Dunia, tetapi juga Piala Afrika dan hubungannya dengan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF). Dia menganggap dirinya sebagai dewa penyelamat di Piala Afrika, sesuatu yang tidak berani dia lakukan bahkan satu persen pun, selama turnamen Eropa, Copa América, atau Piala Asia.”

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Ia menambahkan sambil mengkritik cara pejabat Swiss tersebut memperlakukan benua Afrika: “Dia datang untuk menduduki takhta, dia yang berkata kepada kepala negara: ‘Ayo duduk di sini, ayo duduk di sana.’ Dialah yang menyerahkan semua medali.”

Pelatih veteran ini berpendapat bahwa perilaku tersebut didorong oleh pertimbangan elektoral, sambil berkata: “Dia hanya memanfaatkan keserakahan banyak ketua federasi Afrika, karena dia tahu ada 54 suara dalam pemilihan berikutnya. Oleh karena itu, dia memainkan kartu ini. Dia tidak bertindak demi pengembangan.”

Di mana Wenger?

Leroy juga mempertanyakan sikap Arsène Wenger, Direktur Pengembangan Sepak Bola Dunia di FIFA, setelah keputusan kontroversial untuk mencabut skorsing Balugun, dan berkata: “Saya ingin tahu apa yang dipikirkan Arsène Wenger, pemikir teknis besar di FIFA... terkait semua tindakan Gianni Infantino yang menanggapi panggilan telepon dari Donald Trump.”

Pelatih berusia 78 tahun itu melanjutkan serangannya yang tajam terhadap presiden FIFA, dengan mengatakan: “Saya terkejut bahwa pria ini masih memimpin FIFA. Saya tidak mengerti bagaimana bisa dia diterima sebagai satu-satunya calon untuk pemilihan mendatang. Dia hanya memiliki satu kelebihan, yaitu multibahasa. Namun, dia adalah orang bodoh yang multibahasa, berbahaya bagi sepak bola, tidak pernah memberikan kontribusi positif apa pun bagi olahraga ini, dan membuatnya menjadi bahan kecurigaan di mata semua orang.”

Dia menyimpulkan: “Ketika Anda mendengar orang-orang membicarakan sepak bola hari ini, di jalanan atau di antara teman-teman, mereka berkata: ‘Ini semua konspirasi, Anda bisa menjual kartu sesuka hati. Dia hanya perlu menelepon, dan Komite Disiplin akan menghilang.’ Saya terkejut dengan citra yang ditampilkan oleh sepak bola profesional tingkat tinggi di dunia saat ini.”