Di tengah salah satu awal musim paling dominan dalam sejarah LaLiga, pemegang rekor gelar juara Real Madrid meraih kemenangan mengejutkan 2-1 di kandang rival abadinya, FC Barcelona.

Media Spanyol dan internasional sepakat dalam memaknai hasil itu: Los Blancos dari ibu kota kembali ke persaingan gelar dan menghentikan kemungkinan Barcelona melaju sendirian. Tak mengherankan, pencetak dua gol Kylian Mbappe dan pelatih Jose Mourinho dipuji sebagai arsitek kemenangan.

Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, dan Marc Cucurella juga layak mendapat pujian khusus, dengan Cucurella tampil gigih saat bertahan dalam duel sesama juara dunia melawan Lamine Yamal.

"Mbappe membawa Barcelona kembali menjejak bumi," tulis Marca, media yang dekat dengan Real. Surat kabar itu juga menyoroti bahwa kemampuan khas tim Madrid menjadi penentu pertandingan: menghukum kesalahan lawan tanpa ampun dan dengan dingin.

Getty Images

Jude Bellingham meniru Iniesta dan Zidane sekaligus!

Contoh paling jelas tentu gol pembuka di Camp Nou. Saat Gerard Martin gagal menyapu bola dengan baik, Mbappe berada di tempat dan waktu yang tepat hingga seolah-olah dipaksa mencetak gol (41). Gol itu berawal dari serangan apik di sisi kiri melalui Cucurella dan Yan Diomande.

Namun, gol kemenangan menjelang akhir laga, setelah Raphinha sempat menyamakan kedudukan (61), jauh lebih impresif. Bellingham memadukan gerakan khas legenda Barca Andres Iniesta dan ikon Real Zinedine Zidane dalam satu aksi untuk memulai serangan yang berujung pada Camavinga, pemain yang kerap dikritik, mengecoh Pau Cubarsi. Dari garis akhir lapangan, ia mengirim umpan tarik apik kepada Mbappe, yang dengan mudah menceploskan bola (87).

"Clasico ala Mbappe," tulis media Italia La Repubblica tentang pemain Prancis yang "membungkam Camp Nou" itu. Tentu saja, semua judul berita dan komentar menempatkan Mbappe sebagai pemimpin sekaligus penentu kemenangan Real, tetapi ia sendiri dengan senang hati meneruskan pujian itu kepada rekan-rekannya.

Getty Images

Apa kata Kylian Mbappe, Jose Mourinho, dan Hansi Flick?

"Semua orang tahu saya senang mencetak gol," kata pemain berusia 26 tahun itu kepada saluran televisi klub pada malam sebelum penganugerahan Ballon d'Or. "Namun, yang terpenting adalah kemenangan tim, dan saya rasa hasil ini akan memberi kami kepercayaan diri yang besar sebagai sebuah tim. Bintangnya adalah tim ini."

Mbappe menyebutnya "pertandingan untuk pria sejati" dan kemenangan yang menjadi "pertanda baik". "Tim saya tampil luar biasa, sangat terorganisasi, dengan konsentrasi yang baik dan keberanian membangun serangan dari belakang saat menghadapi tim yang melakukan tekanan sangat intens," kata Mourinho menganalisis laga. Sebelumnya, ia berada di bawah tekanan besar setelah menelan dua kekalahan dalam sembilan pertandingan liga dan terancam tertinggal sembilan poin jika kalah di Barcelona.

Pelatih kubu lawan, Hansi Flick, berusaha menilai hasil itu sepragmatis mungkin. "Kekalahan adalah bagian dari permainan," kata mantan pelatih tim nasional Jerman itu. "Ini kekalahan pertama kami di LaLiga. Sebelumnya, kami menang sembilan kali berturut-turut. Itulah perspektif yang harus kami pegang."

Flick menyatakan timnya "kurang segar", penilaian yang juga berlaku bagi Lamine Yamal, yang sebelumnya tampil luar biasa musim ini. Menghadapi rekan setimnya di tim nasional Spanyol, Cucurella, yang mungkin merupakan lawan paling merepotkan bagi seorang pemain sayap kanan di seluruh dunia, pemain berusia 19 tahun itu tak pernah menunjukkan kegembiraan bermain dan dinamika yang begitu ditakuti sepanjang laga. Kualitas itulah yang membawanya mencatatkan delapan gol dan enam assist dalam sembilan pertandingan LaLiga sebelumnya.

"Madrid kembali!" dan "Madrid hadir lagi!" menjadi judul Marca dan AS, dan keduanya benar. Momentum memang telah berpindah kubu, meski Barcelona, yang gagal mencatatkan awal musim tanpa preseden dengan sepuluh kemenangan beruntun, masih memimpin klasemen Liga Spanyol. Mereka pun berada di atas Atletico Madrid, bukan Real.

LaLiga: Papan atas klasemen setelah pekan ke-10