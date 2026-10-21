Clarence Seedorf baru ditunjuk sebagai pelatih Corinthians satu setengah pekan lalu, tetapi posisinya sudah mulai digoyang. Pemicunya adalah pertandingan melawan Vitória pada Selasa yang berakhir 1-1.

Neto, sosok ikonik Corinthians, sama sekali tidak senang dengan apa yang dilihatnya dalam laga itu. Menurutnya, Seedorf hanya membuat keputusan yang keliru. Seedorf sendiri masih menunggu dokumen yang diperlukan sehingga belum duduk di bangku cadangan.

"Dia memainkan Vitinho, yang baru mencetak satu gol, dan Jesse Lingard, yang baru mencetak dua gol," kecam Neto kepada media Brasil TV Bandeirantes.

"Lalu, anehnya, dia tidak percaya kepada Gui Negão dan André Carrillo. Dia juga menarik keluar gelandang André. Betapa bodohnya kamu, benar-benar tolol!"

Menurut Neto, pelatih asal Belanda itu sama sekali tidak cocok menangani Corinthians. "Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang sepakbola Brasil. Selain itu, sebelumnya dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak punya kemampuan untuk menjadi pelatih. Dia tidak mengenal negara ini maupun timnya."

Pertandingan berikutnya VAS Serie A 17.30 COR

Meski hasil imbang 1-1 itu mengakhiri rentetan delapan kekalahan Corinthians di liga, gejolak di dalam klub terus berlanjut. Pada Rabu, diketahui bahwa direktur teknik Marcelo Paz telah dipecat.

Paz baru saja mendatangkan Seedorf ke Corinthians dan dengan tegas membela pelatih asal Belanda itu setelah kritik keras bermunculan. Namun, kini Paz sendiri harus pergi karena krisis keuangan yang berkepanjangan dan hasil yang mengecewakan. Ini jelas bukan awal yang tenang bagi Seedorf di klub barunya.