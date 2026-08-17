Manchester City tengah melakukan negosiasi tingkat lanjut dengan klub Prancis, Lille, untuk merekrut gelandang muda asal Maroko, Ayoub Bouaddi, dalam kesepakatan yang ingin diselesaikan secepatnya oleh klub Inggris tersebut setelah mereka menyetujui kepindahan pemain Spanyol, Rodri, ke Barcelona.

Menurut situs "BBC Sport", Manchester City ingin merampungkan kesepakatan Bouaddi pada pekan ini, sementara Lille menaksir nilai pemainnya yang berusia 18 tahun itu di kisaran 100 juta euro, di tengah meningkatnya minat terhadap talenta Maroko yang belakangan ini tampil kuat memaksakan namanya di pentas Eropa.

Bouaddi tampil menonjol secara mengesankan selama Piala Dunia terakhir, setelah menjadi starter di 5 dari 6 pertandingan yang dijalani timnas Maroko dalam perjalanannya menuju babak perempat final, sehingga menegaskan kemampuannya menghadapi level persaingan tertinggi meski usianya masih muda.

Pemain Lille itu telah memiliki modal pengalaman sejak dini, karena ia telah menjalani 88 pertandingan bersama tim Prancis tersebut sejak penampilan perdananya pada Oktober 2023, beberapa hari setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-16, dan turut andil pada musim lalu dalam mengantar Lille menempati peringkat ketiga di Liga Prancis.

Pertandingan Lille melawan Real Madrid di Liga Champions Eropa pada tahun 2024 merupakan salah satu momen paling menonjol bagi Bouaddi, setelah ia menyuguhkan penampilan mengesankan yang memperkuat kehadirannya di pentas Eropa, sebelum kemudian terus memecahkan rekor bersama klubnya, dan menjadi pemain termuda dalam sejarah Lille yang mencapai 50 pertandingan di Liga Prancis, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang pemain Belgia, Eden Hazard.

Bouaddi piawai bermain di posisi playmaker, dengan kemampuannya menjalankan berbagai peran di lini tengah, hal yang membuatnya cocok dengan rencana Manchester City, terutama menjelang kepergian Rodri ke Barcelona dalam kesepakatan yang nilainya mencapai sekitar 65 juta pound sterling dengan kontrak berdurasi 4 musim.

Kepindahan Rodri diperkirakan akan mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Manchester City, setelah ia menjalani 298 pertandingan dengan seragam klub tersebut selama 7 musim, sejak kepindahannya dari Atletico Madrid pada tahun 2019 seharga 62,8 juta pound sterling, dan meraih berbagai gelar selama itu, yang paling menonjol adalah Liga Champions Eropa dan Liga Primer Inggris.

Pergerakan City menuju Bouaddi ini datang di saat klub tersebut masih memantau situasi pemain Argentina, Enzo Fernandez, pemain Chelsea, namun sumber-sumber yang mengetahui hal ini menunjukkan bahwa minat pelatih Enzo Maresca terhadap pemain itu masih kuat, sehingga keberhasilan kesepakatan Bouaddi menjadi faktor yang bisa memengaruhi perhitungan klub Inggris tersebut terkait pergerakan lainnya di lini tengah.