Seperti dilaporkan Sport Bild, hal ini disebut telah membuat Olise kini ingin berupaya lebih keras untuk merepresentasikan klub dengan lebih positif, termasuk di hadapan media atau dalam agenda pemasaran maupun sponsor.

Sejak kedatangannya di Munchen dua tahun lalu, Olise telah membangun reputasi dengan julukan "Mister Nonchalant". Dalam perayaan gelar juara, ia sepenuhnya berada di latar belakang, bahkan bermain catur di ponselnya dan secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak terlibat. Wawancara dengan jurnalis setelah pertandingan juga secara rutin berubah menjadi lelucon karena sikapnya yang irit bicara - seperti terakhir kali setelah kemenangan 5-0 di Liga Champions atas Bodö/Glimt. Pada presentasi tim di musim panas, ia juga melakukan kepergian yang dipertanyakan di tengah sebuah challenge bersama dua rekan setim yang seharusnya mengumpulkan uang untuk amal.

Untuk menghindari potensi kerusakan citra bagi klub maupun pemain, para petinggi juara rekor Jerman itu disebut telah duduk bersama penasihat Glen Tweneboah di Munchen untuk memahami mengapa Olise bersikap begitu ganjil di depan publik. Hasil pembicaraan ini disebut membuat para bos Bayern merasa positif - juga karena sang pemain sendiri dikabarkan menunjukkan perilaku yang sepenuhnya berbeda di internal lingkaran tim.

Michael Olise disebut benar-benar memiliki "ketakutan" terhadap orang asing

Rekan-rekan setimnya juga disebut telah memperhatikan sikap Olise di depan publik dan melihat adanya masalah mendasar pada diri pemain Prancis itu dalam hal "membiarkan orang asing mendekatinya", lapor Sport Bild. Disebutkan bahwa secara internal bahkan dibicarakan "semacam ketakutan" yang dimiliki Olise terhadap orang-orang asing dan yang kemudian muncul lewat penampilan-penampilan ganjilnya. Pada akhirnya, Olise sama sekali tidak ingin terlihat arogan atau menunjukkan "gaya bak superstar".

Setelah klub berbicara dengan pemain 24 tahun itu mengenai penampilannya di depan publik, pembicaraan lanjutan dengan pemain Prancis tersebut mulai mengemuka. Topiknya nanti adalah kontrak baru yang akan ditandatangani Olise di Bayern Munich. Namun, negosiasinya diperkirakan akan berjalan sulit.

Sejauh ini, kubu pemain yang dipimpin penasihat Tweneboah disebut belum menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang kontrak yang masih berlaku hingga 2029 itu. Sementara itu, Bayern disebut ingin memikatnya dengan kontrak baru hingga 2032, yang akan mengangkat Olise ke jajaran pemain dengan bayaran tertinggi jika ia menandatanganinya pada musim panas mendatang.

Menurut laporan tersebut, jika bertahan dalam jangka panjang, Olise - seperti juga Harry Kane dan Jamal Musiala - berpeluang menerima gaji tahunan hingga 25 juta euro. Gaji tahunannya saat ini kabarnya berada di angka 14 juta euro. Dengan itu, menurut laporan tersebut, Bayern berharap mendapat keputusan cepat dari Olise, yang jika tidak maka akan menjalani satu musim lagi tanpa menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi.

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FC Bayern ingin menjadikan Michael Olise sebagai pemain dengan bayaran tertinggi

Namun, dari lingkungan pemain 24 tahun itu terdengar bahwa penandatanganan kontrak hanya akan terjadi jika ada jaminan klausul pelepasan. Klausul semacam itu sebelumnya juga sudah diamankan Olise saat masih di klub lamanya, Crystal Palace, yang pada akhirnya diaktifkan FC Bayern pada musim panas 2024 senilai 53 juta euro. Akan tetapi, dalam kontraknya saat ini, bertentangan dengan rumor internasional belakangan ini, klausul seperti itu tidak ada, sebagaimana dikonfirmasi antara lain oleh direktur olahraga Max Eberl.

Berapa besar nilai tebusan yang dicantumkan, yang kabarnya diinginkan kubu Olise, saat ini hanya bisa menjadi spekulasi. Namun, jumlah di atas batas 200 juta euro tampaknya sama sekali bukan sesuatu yang tidak realistis.

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Kepergian Olise dari FC Bayern: Apakah Florian Wirtz kembali jadi topik?

Hingga kini, Real Madrid dan FC Liverpool khususnya masih dianggap sangat tertarik. Jika Olise benar-benar tertarik pindah ke klub baru, Florian Wirtz bisa kembali menjadi topik di Munchen, spekulasi Sport Bild. Bintang Jerman itu masih sedikit kesulitan di Liverpool setelah kepindahannya senilai 125 juta euro, dan sebelum hijrah ke Liverpool ia memang sudah sangat diminati FC Bayern.

Namun, masih akan ada banyak waktu sebelum keputusan final dalam kasus Olise diambil. Pada September, Eberl sudah memberi gambaran arah. "Kami seharusnya tahu pada musim panas berikutnya apakah ada kecenderungan dari pihaknya untuk memperpanjang kontrak atau tidak," katanya kepada Sport Bild.



