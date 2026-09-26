Cisse jadi sorotan: "AC Milan membantu saya untuk tim nasional"

"Saya senang dengan bagaimana semuanya berjalan, tetapi saya berusaha mengesampingkan emosi karena itu membantu saya untuk lebih fokus dan memberikan yang terbaik, saya ingin terus menunjukkan kualitas saya." Itulah kata-kata Alphadjo Cisse dari pemusatan latihan di Tirrenia, tempat ia bekerja bersama rekan-rekannya di tim nasional U-21 Italia asuhan Silvio Baldini untuk mempersiapkan laga-laga kualifikasi Euro 2027 berikutnya.





Setelah mencetak hat-trick melawan Primavera Empoli, pemain Milan itu akan mencoba mengulanginya besok saat menghadapi Spezia Primavera, laga uji coba terakhir timnas U-21 Italia sebelum berangkat ke Yerevan untuk pertandingan Kamis depan melawan Armenia, yang kemudian akan disusul pada 5 Oktober oleh laga terakhir grup, melawan Polandia di Pescara. "Tidak banyak yang perlu dikatakan, kami harus menang untuk terus mengejar kualifikasi," ujar sang penyerang, yang berharap bisa merayakan pencapaian target itu di Italia.

"Memikirkan bahwa kami bisa meraih kualifikasi di kandang memberi kami dorongan dan motivasi untuk memberikan lebih lagi. Kami antusias bisa bermain di depan para suporter kami, kami menantikan mereka dalam jumlah besar karena kami ingin menikmatinya bersama-sama." Secara pribadi, pemain berusia 20 tahun yang lahir di Treviso itu sadar sedang menjalani periode penting: "Berada di AC Milan membantu saya berkembang," kata Cisse, "dan saya berharap bisa membawa ke tim nasional semua yang sedang saya pelajari. Grup di sini istimewa, saya merasa seperti berada di rumah. Kami sangat sering bersama, membangun ikatan, dan itu terlihat di lapangan."