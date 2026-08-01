Dalam pemandangan yang mencerminkan besarnya pengaruh sang legenda Zinedine Zidane di mata publik, tiket pertandingan pertamanya sebagai nakhoda jajaran teknis timnas Prancis ludes terjual habis dalam waktu kurang dari satu hari sejak dilepas ke pasaran.

Prancis bersiap menjamu Italia pada 2 Oktober mendatang dalam ajang UEFA Nations League, dalam laga yang akan digelar di Stade de France yang legendaris dengan kapasitas 80 ribu penonton, di mana akun resmi timnas menegaskan bahwa jumlah tiket telah terjual seluruhnya.

Zidane mengemban tanggung jawab ini menggantikan Didier Deschamps yang memimpin "Les Bleus" selama 14 tahun, guna memulai era baru yang menyimpan harapan besar untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa dan dunia.

Namun, awal sesungguhnya perjalanan kepelatihan Zidane bersama timnas akan berlangsung di tanah Turki pada 25 September, sebelum tim berpindah ke Belgia tiga hari kemudian dalam pertandingan kedua di ajang yang sama.

Timnas Prancis kembali akan menjamu Belgia di ibu kota Paris pada 5 Oktober, di mana hanya tersisa sejumlah tiket terbatas dari kelas satu, menurut apa yang dilaporkan oleh jaringan media "RMC".