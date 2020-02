Ciamiknya Jersey Anyar Nigeria, AS & Korsel

Nike membuka 2020 dengan merilis jersey baru nan memesona untuk tiga negara: Nigeria, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Nike langsung tancap gas memasuki 2020 dengan merilis jersey home dan away dengan desain spesial untuk tiga tim nasional: , Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

Menggabungkan sepakbola dan seni, koleksi jersey terbaru ini menandai era baru Nike untuk menunjukkan kreativitas mereka tanpa dibatasi oleh desain template yang selama ini dianggap menjadi titik lemah mereka.

Memasuki 2020, desainer Nike diklaim memiliki 65 opsi desain tersedia untuk menciptakan sebuah jersey, dengan beragam variasi pada bagian kerah, lengan, penempatan logo, dan lain-lain.

Menarik dinanti seperti apa desain-desain jersey Nike di tahun ini. Namun menilik desain jersey Nigeria, AS, dan Korsel yang dirilis Kamis (6/2), segalanya terlihat menjanjikan untuk raksasa apparel dari Negeri Paman Sam ini.

Untuk Nigeria, Nike sukses melanjutkan kesuksesan jersey Piala Dunia 2018 mereka yang fenomenal dengan kembali mengangkat kultur daerah.

Pada jersey home terdapat motif agbada robe khas Nigeria yang melambangkan kebangsawanan dan keluarga. Uniknya, logo federasi dan logo Nike berada di tengah jersey berwarna hijau-putih ini.

Sedangkan pada jersey away, Nike mengambil inspirasi pada Onaism, sebuah pergerakan seni tradisional Nigeria. Detail bulu elang di bagian bahu juga mempercantik jersey berwarna abu-abu tua ini.

AS juga tidak ketinggalan mendapat jersey spesial. Meski terkesan hanya putih polos, jersey home mereka memiliki detail unik pada bagian kerah, lengan, dan pinggang dengan grafik berwarna biru-merah yang merupakan identitas bendera AS. Adapun pada jersey away memiliki motif camo berwarna biru tua.

Sementara itu, Korsel mengalami perombakan desain besar-besaran. Dimulai dari diperkenalkannya logo baru federasi sepakbola pada jersey home dan away mereka.

Hallyu atau Korean Wave menjadi tema besar pada jersey home yang berwarna gradasi pink ke merah ini. Terdapat grafik gelombang yang mengambil inspirasi dari motif bendera Korsel. Sementara pada jersey away terdapat motif loreng harimau yang melambangkan keberanian dan kekuatan.