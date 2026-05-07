Chuba Akpom setelah 'masa sulit' di Ajax: 'Kami hampir merasa bersalah karena...'

Chuba Akpom mengaku telah mengalami 'masa-masa sulit' di Ajax, demikian ia ungkapkan dalam wawancara dengan De Telegraaf. Menurut pemain Inggris berusia 30 tahun itu, hal yang tidak membantu adalah fakta bahwa ia didatangkan oleh Sven Mislintat.

Ipswich Town baru-baru ini promosi ke Liga Premier, meskipun peran Akpom di sana tidak terlalu menonjol. Itu adalah kabar baik bagi Ajax, karena klub tersebut bisa mendapatkan tambahan 9,3 juta euro.

Hal itu berkaitan erat dengan opsi pembelian wajib yang tercantum dalam kontrak pinjaman pemain asal Inggris tersebut. "Saya sangat senang dengan hal itu," kata Akpom menanggapi hal tersebut. "Ajax adalah klub yang fantastis. Saya senang mereka mendapatkan dana transfer ini dan mengucapkan yang terbaik untuk mereka."

Pemain asal Inggris itu menyebutnya sebagai 'masa sulit' dan merasa tahu mengapa kerja sama antara kedua pihak pada akhirnya tidak berhasil. "Ajax sedang dalam masa transisi besar dengan banyak pemain baru, pelatih baru, dan direktur teknis baru."

"Dengan begitu banyak perubahan, sulit untuk langsung sukses. Saya ingin bergabung dengan Ajax dalam situasi yang stabil. Kini, semua pemain baru mengalami kesulitan," ujarnya. Akpom adalah salah satu dari dua belas pemain yang didatangkan oleh Sven Mislintat ke klub tersebut. Hal itu tidak membantunya, ia mengaku dengan jujur.

"Banyak orang mengkritiknya. Para pemain yang didatangkan Mislintat hampir merasa bersalah karena telah menandatangani kontrak yang panjang dan mahal. Hal itu mengorbankan kepercayaan diri kami dan menurut saya, kami dipandang dengan lebih kritis."

Mika Godts

Penyerang ini merindukan bermain sepak bola di Johan Cruijff ArenA, katanya. Dia juga merindukan mantan rekan setimnya, Mika Godts. "Dia adalah sahabat sepak bolaku. Aku lebih suka menyebutnya keluarga. Kami sering berkomunikasi dan aku sangat bangga padanya."

"Aku bosan harus terus-menerus mengirim pesan kepadanya setiap kali dia kembali tampil gemilang dengan mencetak gol atau memberikan assist," kata Akpom sambil tersenyum. "Saat aku bergabung dengan Ajax, Mika baru berusia delapan belas tahun. Setiap hari setelah latihan, kami melakukan latihan tendangan tambahan."

"Sekarang saya melihatnya mencetak begitu banyak gol dan saya berkata: jangan lupakan kerja keras yang telah kita lakukan. Itulah mengapa kamu bersinar! Mika bisa bermain di mana saja dalam sistem yang tepat," pikir Akpom. "Dia harus menemukan klub Premier League yang cocok untuknya, yang bermain sepak bola bagus, dan tahu cara memanfaatkannya dengan baik.”