Chuba Akpom promosi ke Liga Premier bersama Ipswich Town dan meninggalkan Ajax dengan nilai transfer jutaan poundsterling

Ipswich Town kembali ke Liga Premier setelah satu musim. Tim asuhan manajer Kieran McKenna harus menang atas Queen Park Rangers di kandang pada Sabtu sore untuk finis di dua besar Championship, dan mereka berhasil melakukannya: 3-0. Hal itu juga berarti Chuba Akpom secara resmi pindah dari Ajax ke Ipswich.

Sementara juara Championship Coventry City sudah pasti promosi ke Premier League, persaingan untuk posisi kedua masih menegangkan menjelang hari pertandingan terakhir. Ipswich hanya membutuhkan kemenangan, namun jika kehilangan poin, pesaing seperti Millwall, Middlesbrough, dan Southampton masih memiliki peluang.

Ipswich, dengan Azor Matusiwa di starting line-up dan Akpom duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan, memulai laga melawan QPR dengan gemilang. Setelah sembilan menit, skor sudah 2-0 berkat gol dari George Hirst dan Jaden Philogene. Kasey McAteer memastikan kemenangan setelah babak kedua: 3-0.

Promosi Ipswich berarti berakhirnya masa bakti Akpom di Ajax. Penyerang berusia 30 tahun itu masih dipinjamkan ke klub Championship musim ini, namun jika Ipswich promosi, mereka wajib membeli Akpom seharga lebih dari sembilan juta euro. Hal itu kini akan terjadi.

Akpom dibeli Ajax dari Middlesbrough pada 2023 dengan harga lebih dari dua belas juta euro. Pada musim-musim berikutnya, ia tampil dalam 68 pertandingan resmi untuk klub Amsterdam tersebut: 23 gol, 4 assist.

Pada musim dingin 2025, Akpom dipinjamkan selama enam bulan ke Lille OSC. Musim panas lalu, ia kembali ke Johan Cruijff ArenA, setelah itu Ajax meminjamkannya lagi: kali ini ke Ipswich.

Namun, patut dipertanyakan seberapa senang Ipswich dengan kesepakatan ini: musim ini, Akpom tampil dalam 31 pertandingan resmi, 9 di antaranya sebagai pemain inti, namun hanya mencetak 2 gol dan 1 assist.