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Bayern Munich tengah menghadapi krisis cedera yang membuat sejumlah pemain kunci tim utama absen, termasuk penyerang andalan Harry Kane. Meski daftar pemain yang absen terus bertambah, direktur olahraga Christoph Freund mengisyaratkan bahwa klub Jerman itu kemungkinan tidak akan aktif di bursa transfer musim dingin mendatang.

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Krisis lini serang melanda Allianz Arena

Bayern Munich menghadapi persoalan besar dalam menentukan susunan pemain untuk laga-laga mendatang, dengan sejumlah nama besar absen dari skuad . Kane harus menepi cukup lama setelah menjalani operasi akibat robeknya ligamen sindesmosis di pergelangan kaki kirinya , sementara Michael Olise, Serge Gnabry, dan Alphonso Davies juga tidak bisa bermain. Daftar cedera itu diperparah oleh absennya Ismael Saibari dan kiper veteran Manuel Neuer, sehingga pilihan pemain di sejumlah lini menjadi sangat terbatas.

Berbicara kepada DAZN, Freund tidak menutupi beratnya situasi tersebut. Direktur olahraga itu mengatakan bahwa banyaknya cedera di lini serang sangat membatasi fleksibilitas taktik tim dalam beberapa pekan terakhir. "Situasinya jelas sangat menyulitkan saat ini, tidak perlu kita tutup-tutupi, karena banyak pemain di posisi serupa di lini serang yang terdampak," katanya, seperti dikutip BILD.

Tidak berencana mendatangkan pemain pada Januari

Meski tekanan dari luar meningkat agar klub masuk ke bursa transfer untuk menggantikan gol-gol Kane, Freund menegaskan bahwa Bayern tidak berencana belanja besar. Petinggi klub meyakini bahwa kembalinya para pemain yang masa pemulihannya lebih singkat akan cukup untuk menstabilkan keadaan tanpa perlu merekrut pemain secara darurat pada Januari. Sikap ini menunjukkan kepercayaan kepada para pemain yang ada untuk melewati periode musim dingin dengan baik.

"Mudah-mudahan semua pemain akan kembali dalam kondisi baik, sebagian lebih cepat dan sebagian lainnya sedikit lebih lambat. Karena itu, kami tidak berencana melakukan sesuatu yang besar," jelas direktur olahraga tersebut. Ia menekankan bahwa klub berfokus pada pemulihan pemain, bukan mencari solusi dari luar. "Kami berharap dalam beberapa pekan ke depan kondisi ketersediaan pemain sudah sedikit berbeda," tambahnya, seraya mengisyaratkan bahwa tim medis bekerja keras agar para pemain bisa pulih.

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Perkiraan waktu kembali para pemain kunci

Ada kabar baik bagi pemuncak klasemen Bundesliga itu, dengan beberapa pemain semakin dekat untuk kembali beraksi. Michael Olise mungkin sudah bisa tampil akhir pekan ini melawan Hamburg, memberikan tambahan tenaga yang sangat dibutuhkan di sektor sayap. Pemain tim nasional Kanada Alphonso Davies juga menunjukkan kemajuan dan diperkirakan kembali masuk skuad pertandingan pada pertengahan Desember, yang akan mengatasi sebagian persoalan di lini pertahanan.

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Namun, para pendukung harus menunggu lebih lama untuk melihat sejumlah pemain kunci lainnya kembali. Serge Gnabry kemungkinan baru bisa tampil dalam pertandingan kompetitif setelah libur Natal, sementara Manuel Neuer menargetkan pekan pertama Januari untuk kembali dari cedera kaki. Kembalinya para pemain secara bertahap ini menjadi dasar keyakinan Freund bahwa kekuatan skuad akan pulih dengan sendirinya, tanpa klub harus mengeluarkan dana berlebihan di bursa transfer pertengahan musim yang kerap menyulitkan.

Percaya kepada skuad yang ada

Meski pilihan pemain dengan keahlian khusus di posisi tertentu terbatas, pimpinan klub tetap puas dengan hasil yang diraih melalui susunan pemain darurat. Sejumlah pemain diminta mengesampingkan posisi pilihan mereka demi membantu tim, dan Freund telah memuji sikap itu di hadapan publik. Upaya bersama tersebut membuat Bayern mampu menjaga momentum di liga meski kehilangan pemain-pemain bintang yang biasanya mengisi susunan pemain utama.

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Freund menutup penilaiannya dengan kembali menegaskan keyakinannya terhadap kualitas pemain yang tersedia bagi Vincent Kompany. "Dengan pemain yang kami miliki saat ini, kami punya pemain-pemain yang sangat, sangat bagus. Mungkin mereka tidak selalu bermain di posisi terbaiknya, tetapi kami tetap mampu meraih banyak poin," katanya.