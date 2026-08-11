Christian Romero selangkah lagi akan meneken kontrak dengan Atlético Madrid. Bek tengah itu akan meninggalkan Tottenham Hotspur dan menandatangani kontrak hingga 2030 di ibu kota Spanyol, demikian menurut Nicolò Schira.

Sudah cukup lama jelas bahwa Romero akan hengkang dari Spurs setelah musim ini. Kapten klub itu menyampaikan keinginannya untuk pergi pada akhir musim lalu.

Untuk waktu yang lama, Inter tampak akan mendapatkan pemain Argentina itu, tetapi mereka tidak mencapai kesepakatan dengan Tottenham, yang meminta 45 juta euro.

Atlético bersedia menggelontorkan jumlah tersebut dan sudah sangat dekat dengan kesepakatan. Menurut pakar bursa transfer itu, detail-detail terakhir saat ini sedang dirampungkan.

Romero akan menerima gaji enam juta euro per tahun di Atlético. Ia akan meneken kontrak hingga pertengahan 2030 dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga pertengahan 2031.

Romero total memainkan 122 laga untuk klub asal London Utara itu. Ia mencetak sebelas gol. Pada 2022, ia menjadi juara dunia bersama Argentina.

Di Atlético, Romero akan bermain di bawah pelatih asal Argentina, Diego Simeone. Ia juga akan bertemu rekan-rekannya di tim nasional Argentina, Julian Álvarez, Juan Musso, dan Nahuel Molina, di Madrid.