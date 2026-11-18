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Amerika Serikat kehilangan pelatih tim nasional mereka, tetapi bintangnya terus bersinar. Christian Pulisic kembali menjadi pemain paling menonjol saat menghadapi Haiti pada leg kedua perempat-final Concacaf Nations League di TQL Stadium, Cincinnati. Amerika Serikat menang 2-0 lewat gol pemain AC Milan itu dan Hall, yang sama-sama tercipta berkat assist McKennie.

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Setelah mencetak dua gol pada leg pertama, penyerang AC Milan itu kembali mencetak gol pada leg kedua. Ia membuka keunggulan 1-0 lewat aksi spektakuler: Pulisic memulai serangan dengan mengoper bola ke Julian Hall di tengah. Hall lalu mengalirkannya ke kanan kepada Weston McKennie, yang mengirim umpan silang. Pulisic menyambut bola dengan tendangan gunting menyilang ke tiang jauh dan menaklukkan Alexander Pierre, yang terpaku di tempatnya.

Gol indah itu merupakan gol ke-36 mantan pemain Chelsea dan Borussia Dortmund tersebut bersama Amerika Serikat. Musim ini, ia kembali menemukan ketajaman yang hilang tahun lalu, terutama pada bulan-bulan awal 2026. Kala itu, masalah fisik turut membuatnya gagal menjadi pembeda bagi Milan di bawah asuhan Allegri, yang gagal lolos ke Liga Champions. Bersama Milan, ia telah mencetak empat gol dalam delapan pertandingan liga musim ini. Di Liga Europa, ia belum mencetak gol, tetapi tetap menjadi aset berharga bagi Amorim.

Menjelang jeda internasional, Pulisic memperpanjang kontraknya bersama AC Milan yang semula akan berakhir pada 2027. Kesepakatan baru itu berlaku hingga 2031, disertai kenaikan gaji yang signifikan. Gajinya akan mencapai €5 juta bersih per musim, di luar bonus. Dengan tetap memanfaatkan keringanan pajak Decreto Crescita, jumlah itu setara dengan €6,5 juta bruto.

Cardinale, yang sangat mengagumi Pulisic, tidak pernah mempertimbangkan untuk melepasnya. Seusai Piala Dunia yang digelar pada musim panas di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, Pulisic menjadi incaran sejumlah klub, termasuk New York City FC, klub Major League Soccer. Namun, negosiasi tidak pernah berkembang karena pemilik RedBird dan AC Milan itu ingin mempertahankan Pulisic, yang ia anggap sebagai pilar di bidang olahraga dan komersial.

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Sejak bergabung dengan AC Milan dari Chelsea pada musim panas 2023, Pulisic telah mencetak 46 gol dalam 145 pertandingan di semua kompetisi.