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Pimpinan RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, mengonfirmasi bahwa perusahaan investasinya tengah menjajaki kemungkinan akuisisi raksasa Liga Pro Saudi, Al Nassr. Pengusaha Amerika Serikat itu, yang telah memiliki AC Milan, klub bintang timnas Amerika Serikat Christian Pulisic, serta Toulouse dalam portofolionya, dikaitkan dengan rencana mengakuisisi klub yang kini dimotori Cristiano Ronaldo.

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Cardinale jajaki akuisisi Al-Nassr

Perusahaan pengelola investasi asal Amerika Serikat, RedBird Capital Partners, tengah menjajaki pembelian Al-Nassr, klub yang saat ini dimiliki Dana Investasi Publik Arab Saudi dan dikapteni penyerang Portugal, Ronaldo.

Sejumlah laporan menyebut rencana pengambilalihan itu bisa membuat pemain berusia 41 tahun tersebut menjadi salah satu pemilik klub yang ia bela sejak 2023. RedBird sudah berpengalaman berinvestasi di sepakbola. Perusahaan itu membeli saham mayoritas sebesar 85 persen di klub Prancis, Toulouse, pada 2020 sebelum merampungkan akuisisi raksasa Italia, AC Milan, dua tahun kemudian.

Jika pengambilalihan itu berhasil, akan terbentuk jaringan multiklub yang menarik, dengan Pulisic, pemain andalan Milan, dan Ronaldo, sosok ikonis di dunia sepakbola, berada di dalamnya.

‘Saya ingin bertemu Ronaldo’

Berbicara kepada Gazzetta dello Sport mengenai laporan pengambilalihan yang beredar, Cardinale mengakui ketertarikannya, tetapi menegaskan bahwa pembicaraan masih berada pada tahap awal.

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“Ada pembicaraan untuk menilai peluang terkait Al-Nassr dan saya dihubungi untuk mempelajarinya, tetapi kami masih berada pada tahap awal. Saya banyak bekerja di Timur Tengah,” ungkap Cardinale.

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Pimpinan RedBird itu juga membahas kemungkinan bekerja sama dengan Ronaldo, yang kontraknya sebagai pemain di Arab Saudi berlaku hingga Juni 2027. Cardinale ingin mengetahui rencana jangka panjang sang penyerang.

“Saya ingin bertemu Ronaldo karena saya penasaran ingin tahu apa yang mungkin ingin ia lakukan setelah pensiun dan seperti apa keterlibatannya dengan klub Saudi itu pada masa depan. Saya akan terus menilai kemungkinan mengelola beberapa klub, meskipun saya sudah memiliki Toulouse dan AC Milan,” tambah Cardinale.

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Sosok ‘alien’ yang mengejar sejarah

Di lapangan, Ronaldo masih menunjukkan performa gemilang. Penyerang veteran itu kian dekat dengan tonggak 1.000 gol sepanjang karier setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-3 Al-Nassr atas Al-Kholood di Liga Pro Saudi pada Kamis. Ia kini hanya membutuhkan 15 gol lagi untuk mencapai angka bersejarah tersebut.

Petinju Oleksandr Usyk menyaksikan langsung pertandingan sengit yang menghasilkan delapan gol itu dan menggambarkan penyerang produktif tersebut cukup dengan sebutan “alien”.

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Setelah kemenangan impresif itu, kapten Al-Nassr tersebut merayakan pencapaian terbarunya di media sosial. “Kemenangan hebat, penampilan tim yang hebat,” tulis Ronaldo. “Senang bisa membantu dengan hat-trick!”

Mendekati tonggak bersejarah

Seiring Ronaldo mendekati angka 1.000 gol yang belum pernah dicapai sebelumnya, perhatian akan tertuju pada kelanjutan ketajamannya di Liga Pro Saudi. Sementara itu, di luar lapangan, pembicaraan awal RedBird akan menentukan apakah rencana pengambilalihan ambisius ini berlanjut, yang berpotensi membuka jalan bagi kerja sama antara Cardinale dan salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepakbola di jajaran pengurus klub setelah Ronaldo pensiun.