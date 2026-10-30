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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Christian Pulisic dan Cristiano Ronaldo?! Pemilik AC Milan Gerry Cardinale mengonfirmasi minat untuk mengakuisisi Al-Nassr, kerja sama dengan CR7 pun kian dekat

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Pimpinan RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, mengonfirmasi bahwa perusahaan investasinya tengah menjajaki kemungkinan akuisisi raksasa Liga Pro Saudi, Al Nassr. Pengusaha Amerika Serikat itu, yang telah memiliki AC Milan, klub bintang timnas Amerika Serikat Christian Pulisic, serta Toulouse dalam portofolionya, dikaitkan dengan rencana mengakuisisi klub yang kini dimotori Cristiano Ronaldo.

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Cardinale jajaki akuisisi Al-Nassr

Perusahaan pengelola investasi asal Amerika Serikat, RedBird Capital Partners, tengah menjajaki pembelian Al-Nassr, klub yang saat ini dimiliki Dana Investasi Publik Arab Saudi dan dikapteni penyerang Portugal, Ronaldo.

Sejumlah laporan menyebut rencana pengambilalihan itu bisa membuat pemain berusia 41 tahun tersebut menjadi salah satu pemilik klub yang ia bela sejak 2023. RedBird sudah berpengalaman berinvestasi di sepakbola. Perusahaan itu membeli saham mayoritas sebesar 85 persen di klub Prancis, Toulouse, pada 2020 sebelum merampungkan akuisisi raksasa Italia, AC Milan, dua tahun kemudian.

Jika pengambilalihan itu berhasil, akan terbentuk jaringan multiklub yang menarik, dengan Pulisic, pemain andalan Milan, dan Ronaldo, sosok ikonis di dunia sepakbola, berada di dalamnya.

‘Saya ingin bertemu Ronaldo’

Berbicara kepada Gazzetta dello Sport mengenai laporan pengambilalihan yang beredar, Cardinale mengakui ketertarikannya, tetapi menegaskan bahwa pembicaraan masih berada pada tahap awal.

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“Ada pembicaraan untuk menilai peluang terkait Al-Nassr dan saya dihubungi untuk mempelajarinya, tetapi kami masih berada pada tahap awal. Saya banyak bekerja di Timur Tengah,” ungkap Cardinale.

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Pimpinan RedBird itu juga membahas kemungkinan bekerja sama dengan Ronaldo, yang kontraknya sebagai pemain di Arab Saudi berlaku hingga Juni 2027. Cardinale ingin mengetahui rencana jangka panjang sang penyerang.

“Saya ingin bertemu Ronaldo karena saya penasaran ingin tahu apa yang mungkin ingin ia lakukan setelah pensiun dan seperti apa keterlibatannya dengan klub Saudi itu pada masa depan. Saya akan terus menilai kemungkinan mengelola beberapa klub, meskipun saya sudah memiliki Toulouse dan AC Milan,” tambah Cardinale.

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Sosok ‘alien’ yang mengejar sejarah

Di lapangan, Ronaldo masih menunjukkan performa gemilang. Penyerang veteran itu kian dekat dengan tonggak 1.000 gol sepanjang karier setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-3 Al-Nassr atas Al-Kholood di Liga Pro Saudi pada Kamis. Ia kini hanya membutuhkan 15 gol lagi untuk mencapai angka bersejarah tersebut.

Petinju Oleksandr Usyk menyaksikan langsung pertandingan sengit yang menghasilkan delapan gol itu dan menggambarkan penyerang produktif tersebut cukup dengan sebutan “alien”.

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Setelah kemenangan impresif itu, kapten Al-Nassr tersebut merayakan pencapaian terbarunya di media sosial. “Kemenangan hebat, penampilan tim yang hebat,” tulis Ronaldo. “Senang bisa membantu dengan hat-trick!”

Mendekati tonggak bersejarah

Seiring Ronaldo mendekati angka 1.000 gol yang belum pernah dicapai sebelumnya, perhatian akan tertuju pada kelanjutan ketajamannya di Liga Pro Saudi. Sementara itu, di luar lapangan, pembicaraan awal RedBird akan menentukan apakah rencana pengambilalihan ambisius ini berlanjut, yang berpotensi membuka jalan bagi kerja sama antara Cardinale dan salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepakbola di jajaran pengurus klub setelah Ronaldo pensiun.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.