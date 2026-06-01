Chris Woerts mengenai masa depan Arne Slot: 'Saya baru saja menghubunginya, dan menurut saya...'

Chris Woerts memperkirakan bahwa Arne Slot untuk sementara waktu tidak akan langsung kembali melatih. Hal itu ia sampaikan pada Senin malam dalam acara De Oranjezomer.

Liverpool mengumumkan pada Sabtu lalu bahwa pelatih Slot telah dipecat, setelah musim yang mengecewakan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah di mana masa depannya.

“Saya baru saja menghubunginya hari ini, dan saya rasa dia memilih untuk mengambil cuti panjang,” ungkap Woerts. “Dia akan beristirahat sejenak, mundur selangkah. Dia jarang bertemu keluarganya dalam beberapa tahun terakhir. Saya rasa dia ingin menenangkan diri dan baru kemudian akan mengambil langkah baru.”

Slot menjalani periode sukses di Feyenoord dari 2021 hingga 2024. Kini, setelah direktur teknis baru klub tersebut, Dévy Rigaux, pada Senin lalu menyuarakan keraguan tentang masa depan Robin van Persie sebagai pelatih Feyenoord, muncul spekulasi di De Oranjezomer mengenai kemungkinan kembalinya Slot.

“Slot pasti tidak akan kembali,” kata Woerts dengan yakin. “Kamu tidak boleh kembali ke klub lamamu setelah dua atau tiga tahun. Itu tidak akan berhasil, itu akan jadi bencana.”

Youri Mulder menyarankan direktur umum Robert Eenhoorn dan Rigaux untuk menunjuk sendiri seorang pelatih yang dapat mereka ajak bekerja sama dalam beberapa tahun ke depan. “Memang sayang bahwa Slot tidak bisa menjadi pilihan itu, karena itu akan sempurna bagi Feyenoord. Di sisi lain: hubungan Eenhoorn dan Slot, menurut saya, juga sudah tidak sepenuhnya…?”

“Tidak,” jawab Woerts langsung. “Eenhoorn memecatnya secara sepihak di AZ, saat dia pindah ke Feyenoord. Jadi itu bukan pasangan yang harmonis.”