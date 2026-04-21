Chris Woerts: Ajax dan Feyenoord kemungkinan akan mendukung NAC dalam kasus "paspoortgate"

Skandal Paspor belum berakhir. Dalam acara Vandaag Inside, Chris Woerts mengungkapkan bahwa beberapa klub Eredivisie ingin bergabung dengan NAC Breda jika gugatan hukum tersebut dimenangkan.

Setelah pertandingan antara Go Ahead Eagles – NAC (6-0), terungkap bahwa Dean James tidak memenuhi syarat untuk bermain. Setelah proses naturalisasi bek sayap tersebut, ternyata pemain asal Indonesia itu tidak lagi memiliki izin kerja dan tinggal yang sah di Belanda.

Woerts setuju dengan protes NAC yang kontroversial. “NAC benar sepenuhnya. Mereka hanya mengikuti peraturan. Jika kamu menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat, kamu akan mendapat kekalahan 3-0.”

Johan Derksen dan Wilfred Genee terkejut, setelah itu yang terakhir menyatakan bahwa semua klub Eredivisie, kecuali klub dari Breda, tidak setuju dengan protes tersebut. Namun, pakar pemasaran olahraga itu membantah pernyataan tersebut.

“Pada hari Kamis telah diadakan rapat antara ECV dan KKD. Hanya lima klub yang angkat bicara,” kata Woerts. “Klub-klub yang menurunkan pemain-pemain tersebutlah yang mengeluh, mereka sangat vokal.”

Pengusaha berusia 67 tahun itu mengusulkan keputusan lain. “Sebenarnya, secara retroaktif, semua pertandingan tersebut harus berakhir dengan kekalahan 0-3 sesuai peraturan.” Genee dan Derksen kembali menunjukkan ketidakpuasan mereka. “Ayolah, omong kosong,” kata presenter Vandaag Inside.

Woerts tahu bahwa ada lebih banyak klub yang mendukung NAC. “Feyenoord, Ajax, FC Twente, FC Volendam, dan Telstar semuanya telah mengatakan kepada NAC: ‘Jika kalian menang, kami akan bergabung dalam kasus ini,’ katanya. “NAC benar sepenuhnya. Aturan adalah aturan.”