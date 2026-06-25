Chouamini menjelang laga Prancis melawan Norwegia: Haaland sangat menakutkan... dan julukan "Siborg" sangat cocok untuknya

Bintang timnas Prancis, Aurélien Tchouaméni, meningkatkan kewaspadaan menjelang laga penentu melawan Norwegia, sambil menegaskan bahwa Erling Haaland merupakan ancaman terbesar bagi “Les Bleus” dalam pertarungan memperebutkan puncak klasemen grup.

Gelandang Real Madrid itu berbicara kepada media dari Stadion Gillette di Boston, di mana ia mengatakan tentang penyerang Manchester City tersebut: “Haaland adalah pemain yang menakutkan, julukan ‘Alien’ sangat cocok untuknya. Ia mampu mencetak gol kapan saja, dan kami harus tetap waspada selama 90 menit.”

Chouameni juga menyoroti bahwa timnas Prancis telah menampilkan performa luar biasa di babak penyisihan grup, namun “pertandingan terbaik disimpan untuk akhir. Kami bertanding untuk memuncaki grup melawan pesaing kuat dalam perebutan gelar, dan kami siap menghadapi apa pun.”

Mengenai pentingnya memuncaki grup, ia menjelaskan: “Ini berarti perjalanan yang lebih sedikit dan kelelahan yang lebih sedikit. Namun yang terpenting, kami ingin menang di setiap pertandingan; jika kami tampil baik, kami akan berada dalam posisi yang sangat baik untuk babak-babak selanjutnya.”

Chouamini memuji rekan setimnya, Kylian Mbappé, dengan mengatakan: “Saya menghargainya di dalam dan di luar lapangan. Dia adalah orang yang luar biasa dan pemain kelas atas, salah satu pemain terbaik di dunia.”

Mengenai staf pelatih setelah kepergian Deschamps, ia berkata: “Jay Stefan akan melanjutkan pendekatan yang sama. Ia memberi kami tugas yang jelas dan kami akan menghormati prinsip-prinsip permainan; hubungan kami dengannya sangat baik dan terbuka.”

Chouaméni juga menyinggung aspek taktis: “Saat kami bermain dengan formasi 4-3-3 dengan gelandang bertahan, menyerang menjadi lebih mudah… Namun, dengan adanya empat penyerang, kami harus menjaga keseimbangan; saat melawan Senegal, kami mundur ke belakang untuk menghentikan serangan balik.”

Ia menegaskan bahwa tim telah mengatasi kondisi cuaca yang sulit: “Kami pernah bermain di Piala Dunia Antarklub dan tahu hal ini mungkin terjadi; apa yang terjadi pada pertandingan terakhir membuat kami siap menghadapi kondisi apa pun.”