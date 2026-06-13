Chivu memilih Palestra sebagai pengganti Dumfries: Inter hampir merekrutnya (1,67) menurut odds

Kepindahan Denzel Dumfries ke Real Madrid asuhan José Mourinho meninggalkan kekosongan besar di sayap kanan Inter,pada posisi yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi kunci kesuksesan Nerazzurri. Sebelum pemain asal Belanda itu, sayap tersebut pernah dihuni oleh para bintang seperti Achraf Hakimi dari Maroko dan João Cancelo dari Portugal.





Christian Chivu pun sedang mencari pemain hebat sebagai penerus yang layak dan telah menemukannya dalam diri Marco Palestra dari Atalanta, yang mencatatkan musim gemilang saat dipinjamkan ke Cagliari, yang juga membawanya masuk ke skuad tim nasional. Bagi para ahli Snai dan Sisal, transfer ke Inter sudah di ambang pintu dan dibanderol 1,67. Satu-satunya alternatif nyata, dalam odds, mengarah ke Inggris, ke Manchester City di era pasca-Guardiola. Pindah ke Premier League ditawarkan dengan odds 2,50, sementara tetap di Bergamo bernilai 7,50 kali lipat dari taruhan.