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Chivu kesal: "Roma anti-Inter? Mengapa tidak dibicarakan anti-Milan, anti-Como, atau anti-Roma?"

Inter

Dalam konferensi pers menjelang Inter vs Parma, pelatih Inter, Cristian Chivu, tampak sedikit terganggu oleh pertanyaan seorang jurnalis yang menanyakan apakah Roma bisa menjadi tim anti-Inter di liga musim ini, dengan menyiratkan bahwa Inter adalah tim yang harus dikalahkan karena berstatus juara bertahan. Pelatih asal Rumania itu menjawab seperti ini:


"Jika Roma dianggap sebagai anti-Inter? Kenapa tidak dibicarakan juga anti-Roma? Kenapa tidak pernah dibicarakan anti-Milan? Dan anti-Como? Kenapa hanya membicarakan anti-Inter?"

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