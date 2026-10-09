Chivu kesal: "Roma anti-Inter? Mengapa tidak dibicarakan anti-Milan, anti-Como, atau anti-Roma?"

Dalam konferensi pers menjelang Inter vs Parma, pelatih Inter, Cristian Chivu, tampak sedikit terganggu oleh pertanyaan seorang jurnalis yang menanyakan apakah Roma bisa menjadi tim anti-Inter di liga musim ini, dengan menyiratkan bahwa Inter adalah tim yang harus dikalahkan karena berstatus juara bertahan. Pelatih asal Rumania itu menjawab seperti ini:





"Jika Roma dianggap sebagai anti-Inter? Kenapa tidak dibicarakan juga anti-Roma? Kenapa tidak pernah dibicarakan anti-Milan? Dan anti-Como? Kenapa hanya membicarakan anti-Inter?"