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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Diterjemahkan oleh

Chivu: "Kekalahan di laga-laga derbi? Kita harus bisa bangkit, bukan terpuruk"

Inter

Pelatih Inter, Cristian Chivu, berbicara di Parma setelah menerima penghargaan kehormatan dalam seremoni Sport Civiltà ke-48.

"Apa yang bisa dilakukan tim? Inter bisa berkembang."

Dalam wawancara di panggung Teatro Regio, pelatih Inter itu menambahkan: "Derbi yang berakhir dengan kekalahan? Itu pertandingan yang harus dijalani. Musim berlangsung panjang. Kita tahu selalu ada pasang surut, bahwa dibutuhkan banyak kerja keras, kesabaran, dan pengorbanan. Diperlukan juga budaya untuk bangkit kembali, tetap bersatu, dan memiliki tujuan yang sama.

Dan melakukan segala cara untuk meraihnya, dengan menyadari bahwa kita bisa jatuh, tetapi cara kita merespons juga penting. Kami tidak larut dalam euforia ketika segalanya berjalan baik, sebagaimana kami tidak larut dalam depresi ketika keadaan tidak berjalan baik. Kami terus melakukan segala cara untuk menjaga daya saing yang dibutuhkan agar musim yang diharapkan menjadi musim penting ini berakhir dengan baik."

Pertandingan berikutnya
ATA

ATA

Serie A

22 Nov 2026

INT

INT

Mengenai masa-masanya di Parma: "Saya datang dengan antusiasme, bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Parma kepada saya, dan merasa bertanggung jawab atas target yang ingin dicapai. Semuanya berjalan baik berkat kerja keras, kekompakan, dan kerendahan hati. Kembali ke Parma menghadirkan emosi yang begitu mendalam, saya harus mengakuinya. Saya berusaha memberikan seluruh kemampuan saya. Kota seperti Parma dan tim seperti ini layak tampil di panggung-panggung besar."

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