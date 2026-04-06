Chivert dan Pérez... Pertemuan puncak Real Madrid dan Bayern Munich menandai dimulainya era baru dalam sepak bola Eropa

Pertandingan antara Real Madrid dan Bayern Munich, yang akan digelar besok Selasa, dianggap sebagai pertandingan paling menonjol di babak perempat final Liga Champions. Sejarah, 21 gelar juara (15-6), serta persaingan sengit antara kedua tim menjadi bukti nyata akan hal itu.

Kali ini, pertandingan di Stadion Santiago Bernabéu akan lebih penting, karena secara jelas akan melambangkan sistem baru sepak bola Eropa yang muncul setelah pengumuman Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) mengenai kesepakatannya dengan Real Madrid terkait Liga Super.

Surat kabar "AS" melaporkan: "Alexander Cheferin, Presiden UEFA, akan hadir bersama Florentino Pérez, Presiden Real Madrid, di tribun kehormatan di Bernabéu, menandai dimulainya era baru dalam sepak bola Eropa.

Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, Rafael Luzán, juga akan hadir dalam pertandingan tersebut.

Inisiatif ini mengakhiri ketegangan yang mendominasi beberapa tahun terakhir, di mana kedua belah pihak menyadari bahwa selain pernyataan resmi, diperlukan langkah terbuka agar para penggemar memahami bahwa sepak bola Eropa bergerak ke arah yang sama, jauh dari kontroversi dan konfrontasi, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk mewujudkannya selain pertandingan seperti yang akan digelar pada Selasa di Stadion Santiago Bernabéu.

Para elit sepak bola Eropa akan berkumpul di Madrid untuk menunjukkan bahwa perdamaian dan pemahaman kini akan mendominasi kompetisi kontinental.

Chevrin sendiri mengumumkannya dalam konferensi UEFA baru-baru ini: "Kembali ke Bernabéu? Tentu saja, kenapa tidak? Saya sudah berada di Paris, Milan, dan Barcelona. Tidak ada masalah... Baiklah, saatnya telah tiba."

Ada sosok sentral dalam seluruh proses ini dan perkembangan beberapa pekan terakhir. Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris Saint-Germain, adalah motor di balik pendekatan dan pemahaman awal untuk membangun sepak bola Eropa yang bersatu.

Presiden Paris-lah yang bersikeras dan mengambil inisiatif untuk mengumpulkan semua pihak di meja perundingan guna mencari jalan keluar dari situasi tegang sebelumnya.

Sistem Liga Champions saat ini akan tetap berlaku hingga Juni 2027 karena penjualan hak siar, dan studi tentang cara memperbaikinya—atau lebih tepatnya, menyesuaikannya dengan kondisi sepak bola saat ini dan harapan para penggemar—sudah dimulai.

