Club Deportivo Guadalajara resmi memperkenalkan kostum ketiganya untuk musim 2026-27. Mereka meninggalkan garis-garis merah-putih yang ikonis demi desain hitam dan emas yang telah memicu perdebatan sengit di dunia sepakbola Meksiko.

Diproduksi oleh Nike sebagai bagian dari inisiatif “Herencia Sagrada”, kostum baru ini hadir sebagai penghormatan khusus kepada charrería, olahraga nasional Meksiko, dengan memadukan budaya kerajinan berkuda dan perlengkapan sepakbola elite.

Elemen utama jersey ini adalah pita horizontal emas berornamen di bagian dada yang meniru piteado, sulaman serat kaktus rumit yang lazim menghiasi sabuk dan jaket charro untuk upacara.

Nike

Aksen emas menghiasi ujung lengan dan kerah berstruktur bergaya polo, kontras dengan bahan dasar hitam pekat yang memiliki tekstur tenun senada dan halus di seluruh permukaannya. Alih-alih memakai lambang klub saat ini, desain tersebut mengusung minimalisme retro dengan menghidupkan kembali monogram huruf "C dan G" yang saling bertaut dari lambang bersejarah Chivas tahun 1908, tepat di bagian tengah.

Di balik tampilan yang mengedepankan warisan tersebut, kostum ini menggunakan teknologi performa Aero-FIT terbaru dari Nike, yang memadukan struktur rajutan berpori dan zona aliran udara terarah langsung ke dalam kain.

Nike

Melengkapi pita emas di dada, nama dan nomor pemain di bagian belakang menggunakan jenis huruf khusus yang dipengaruhi tipografi Western. Sementara itu, logo sponsor komersial ditampilkan dalam warna perak yang tidak mencolok agar palet warna utama jersey tetap sederhana.

Peluncuran ini menjadi tonggak kreatif yang berani dalam kemitraan Chivas dengan Nike setelah perpisahan mereka dengan PUMA yang menyita perhatian. Seiring penjualan awal yang berlangsung cepat dan ketersediaan internasional yang terus meluas, perhatian kini beralih ke kapan para pendukung Guadalajara akan melihat kostum yang terinspirasi dari charro ini tampil di bawah lampu Estadio Akron untuk pertama kalinya.

Beli: Kostum ketiga Chivas 2026-27

Kostum ketiga Chivas 2026-27 kini tersedia untuk dibeli di World Soccer Shop.



