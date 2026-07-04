Chilavert menanggapi pernyataan menghina dari Dugari: Kami tidak akan menghadapi Prancis... melainkan tim nasional Afrika

Kiper legendaris Paraguay, José Luis Chilavert, memicu kontroversi besar dengan komentarnya yang provokatif mengenai tim nasional Prancis, sehari sebelum negaranya menghadapi Prancis di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sebagai tanggapan atas pernyataan provokatif dari pemain Prancis, Christophe Dugarry.

Chilavert menulis melalui akun media sosialnya: “Pada Piala Dunia 1998 kami menghadapi Prancis, dan kini Paraguay akan menghadapi tim dari Afrika,” yang secara jelas merujuk pada keragaman etnis di tim nasional Prancis.

Tanggapan kontroversial Chilavert ini muncul setelah Dugarry, pemenang Piala Dunia bersama Prancis pada 1998, meremehkan tim nasional Paraguay dalam wawancara dengan Radio “Monte Carlo”, di mana mantan penyerang tersebut menyatakan: “Tim nasional Paraguay akan mengalami kekalahan telak, dan akan dipermalukan. Mereka akan lebih memilih bertahan karena mereka tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Saya akan mengulanginya dua kali untuk memperjelas, secara ofensif, mereka adalah bencana.”

Mantan pemain Vélez ini tidak hanya mengabaikan pernyataan tersebut, tetapi juga menggunakan media sosial untuk membalas, sambil mengenang pertandingan yang mempertemukan kedua negara di babak 16 besar Piala Dunia 1998, di mana timnas Prancis menyingkirkan lawan mereka dari Paraguay dengan skor 1-0 berkat gol emas Laurent Blanc pada menit ke-23 perpanjangan waktu, sebelum timnas Prancis kemudian dinobatkan sebagai juara Piala Dunia.

Kontroversi terbaru ini menambah deretan perselisihan yang melibatkan Chilavert belakangan ini; dalam beberapa hari terakhir, ia terlibat dalam perselisihan publik yang sengit dengan pelatih Gustavo Álvaro, mengkritik perannya saat ini bersama tim nasional, serta meragukan kemampuan kiper Orlando Gil, yang mendorong istri sang pemain untuk membelanya secara terbuka.

Paraguay dan Prancis akan saling berhadapan hari ini, Sabtu, di Stadion Philadelphia, memperebutkan tempat di perempat final Piala Dunia 2026, dalam pertandingan yang diwarnai ketegangan tak terduga di luar lapangan bahkan sebelum pertandingan dimulai.