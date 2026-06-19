Chievo Verona, Pellissier ditunjuk sebagai manajer klub yang baru

Sergio Pellissier adalah manajer klub baru Chievo Verona. Klub asal Verona yang berlaga di Serie D ini sedang merencanakan musim depan, setelah penunjukan direktur olahraga Matteassi. Berikut adalah siaran pers resminya:





"A.C. ChievoVerona melanjutkan perjalanan pertumbuhannya dengan mengedepankan kesinambungan dan identitas yang sejak dulu menjadi ciri khas Klub.





Oleh karena itu, Sergio Pellissier, pemimpin karismatik di dalam dan di luar lapangan serta tokoh penting dalam sejarah Gialloblù, akan terus mengabdikan pengalaman, kompetensi, dan rasa memiliki kepada Klub dengan menjabat sebagai Manajer Klub, sekaligus tetap memegang jabatan sebagai Presiden Kehormatan.





Dalam peran barunya, Pellissier akan menjadi penghubung antara klub, bidang olahraga, dan tim utama, mengoordinasikan hubungan antar berbagai bagian organisasi, mewakili Klub dalam kegiatan-kegiatan institusional, serta mendukung pengembangan hubungan di bidang olahraga dan korporat. Sebagai tokoh panutan bagi para pemain, staf, dan suporter, ia akan bekerja sama dengan seluruh bagian di Klub, berkontribusi memperkuat kesatuan tindakan, serta menanamkan nilai-nilai yang menjadi inti dari ChievoVerona setiap hari.





Sejarah Sergio Pellissier terjalin erat dengan sejarah ChievoVerona. Dengan seragam kuning-biru, ia telah memainkan lebih dari 500 pertandingan resmi, mencetak 139 gol, dan menjadi simbol bagi seluruh generasi suporter. Di antara kenangan paling membanggakan adalah partisipasinya yang bersejarah dalam kompetisi Eropa, yang mencapai puncaknya dalam pertandingan melawan Levski Sofia dan Red Star Belgrade, yang menjadi puncak perjalanan olahraga Klub.





Setelah pensiun sebagai pemain, Sergio terus menunjukkan kesetiaannya pada warna kuning-biru, memberikan kontribusi yang sangat penting bagi kebangkitan A.C. ChievoVerona dan pembangunan proyek ambisius yang didasarkan pada nilai-nilai yang telah menjadikan klub ini sebagai teladan dalam dunia sepak bola Italia.





Dengan penunjukan baru ini, Klub semakin memperkuat ikatan dengan salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarahnya, yakin bahwa semangat, kompetensi, dan kepemimpinan Sergio Pellissier akan terus menjadi aset fundamental bagi masa kini dan masa depan ChievoVerona."











