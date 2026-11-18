Bagikan Ikuti GOAL di Google

Giorgio Chiellini, mantan bek yang kini menjadi petinggi Juventus, berbicara tentang kondisi Juve saat ini, perbedaan antara sepakbola Italia dan Premier League, serta masa-masanya sebagai pemain Juve bersama Conte, Allegri, dan Cristiano Ronaldo.

Iklan

Giorgio Chiellini, yang kini menjabat Chief Club Affairs Officer Juventus, berbicara dalam podcast Business of Sport: "Jika Anda memikirkan bahwa Bournemouth, dengan segala hormat, kini bisa mengeluarkan uang jauh lebih banyak daripada Juventus, dan jika Anda mengatakan hal itu kepada kami sepuluh tahun lalu, kami semua akan menertawakan gagasan tersebut..." Berikut pernyataannya, seperti dilansir Tuttosport.

PERBEDAAN DENGAN PREMIER LEAGUE

"Saya penasaran seperti apa situasinya lima tahun lagi. Yang bisa bersaing dengan Premier League bukanlah liga-liga lain, melainkan klub-klub tertentu. Kita bisa menyebut Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Barcelona".

PEMAIN MUDA DAN PELATIH

Iklan Iklan

"Dengan tidak berinvestasi dalam pengembangan bakat. Kami adalah negeri para bek dan pemain berbakat hebat, tetapi sekarang kami tidak punya bek sejati ataupun pemain berbakat hebat. Kami punya pelatih-pelatih yang sangat bagus, tetapi kami juga membutuhkan pengembangan yang baik dari tingkat dasar. Kami punya banyak pelatih Italia yang juga menjuarai Premier League, seperti Carlo Ancelotti, Antonio Conte, dan Roberto Mancini".

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya JUV Serie A 06.30 VEN

FINAL EURO 2021

"Selain saya, kami punya pemain seperti Bonucci yang tampil dalam pertandingan itu. Kami tahu betapa pentingnya mengatakan tenang, tenang, tenang, dan pelatih tentu mengetahuinya. Itulah yang kami katakan pada akhir babak pertama. Kami tahu tekanan terhadap Inggris sangat besar, dan hingga kini pun demikian. Tim Inggris selalu mendapat tekanan besar dari media dan suporter, terutama saat bermain di kandang. Kami tahu itu adalah keuntungan bagi kami dan kami memanfaatkannya".

Iklan

JUVE SAAT INI DAN KELUARGA AGNELLI

"Saya yakin jajaran pimpinan yang kami miliki saat ini bisa membantu klub kembali secepat mungkin. Keluarga ini adalah jaminan keberlanjutan kemenangan. Keluarga yang telah memiliki klub selama seratus tahun ini menjadi jaminan bagi suporter, pemain, dan klub. Juventus unik karena dimiliki keluarga yang sama selama lebih dari seratus tahun. Ini adalah ciri khas yang harus kami tekankan dan pertahankan. Juventus akan kembali menang. Kami semua akan berada di sana untuk merayakannya bersama".

Iklan

CHIELLINI DAN JUVENTUS

"Ini bukan soal kesetiaan. Ini soal merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Saya bekerja untuk Juventus dengan menangani hubungan kelembagaan. Jabatan saya adalah Chief Club Affairs Officer. Saya menangani hubungan dengan Liga, Federasi, European Football Clubs, UEFA, dan FIFA, serta sebagian urusan pelatihan dan inovasi di lingkungan organisasi Juventus".

Iklan

CONTE DAN ALLEGRI

"Dua pelatih dalam karier saya adalah Conte dan Allegri. Dua pemimpin yang sangat berbeda, tetapi keduanya pemimpin yang luar biasa. Mereka adalah dua pelatih yang berbeda, dengan kepemimpinan dan kepribadian yang sangat kuat, yang mereka tunjukkan dengan cara berbeda. Bersama Conte, kami membangun pemahaman yang sangat baik, di dalam maupun di luar lapangan, dengan karakteristik yang saling melengkapi secara sempurna. Namun, kami pernah bermain dengan empat maupun tiga pemain di belakang. Kami bisa bermain dengan berbagai cara. Kualitas pemainlah yang membuat perbedaan. Taktik adalah sesuatu yang bisa Anda ciptakan dan sesuaikan seperti pakaian yang dibuat khusus untuk tim yang Anda miliki".

Iklan

FINAL-FINAL LIGA CHAMPIONS

"Pada 2017, kami datang dengan keyakinan besar terhadap kemampuan kami. Itu bukan kesombongan. Itu final kedua dalam tiga tahun dan kami menjalani kompetisi dengan sangat baik. Kami lebih kuat dibandingkan dua tahun sebelumnya, terutama dari segi karakter yang diperlukan untuk mencapai final. Pada masa ketika saya lulus kuliah, saya dua kali bermain melawan Barcelona di perempat-final dan mencetak satu gol. Mungkin itu pekan terindah dalam karier saya".

Iklan

CRISTIANO RONALDO

"Menjadi kapten Cristiano Ronaldo adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Menyambut pemain terbaik dan pencetak gol terbaik selalu merupakan hal yang menyenangkan. Dari segi jumlah latihan, dia tidak berlatih lebih banyak daripada yang lain, tetapi dia berlatih lebih keras. Ketika tantangan semakin berat, dia meningkatkan level permainannya. Dia selalu melakukannya. Dia adalah pemain dari kelas yang berbeda, satu-satunya dalam jenisnya. Dalam pertandingan-pertandingan terpenting, dia selalu siap dan membuat perbedaan. Dia juga seorang pemimpin di lapangan. Dia tidak perlu banyak bicara. Beberapa kata saja sudah cukup. Dia sangat menghormati orang lain, berlatih dengan baik, dan ketika kami membutuhkannya, dia selalu siap".