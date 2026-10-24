Bagikan Ikuti GOAL di Google

Tottenham Hotspur asuhan Roberto De Zerbi meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di Stamford Bridge berkat keunggulan dalam penguasaan bola dan organisasi pertahanan. Meski babak pertama berakhir tanpa gol, kesabaran taktis Tottenham akhirnya menaklukkan Chelsea, yang kesulitan menemukan ritme permainan dan menuntaskan laga dengan sepuluh pemain.

Iklan

Jalannya pertarungan taktik di Stamford Bridge memperlihatkan dominasi yang terkendali berhadapan dengan frustrasi tim yang terus dipaksa bereaksi. Roberto De Zerbi datang dengan rencana jelas untuk menguasai bola, memancing tekanan Chelsea dan memanfaatkan ruang di belakang bek sayap mereka. Melalui proses membangun serangan yang cair dan kemampuan menjaga bola dengan baik, Tottenham Hotspur berupaya menguras energi publik tuan rumah dan lawan sambil menunggu kelelahan dalam organisasi pertahanan yang kerap muncul ketika sebuah tim bertahan tanpa banyak menguasai bola.

Tanpa pemain andalannya, Joao Pedro, Xabi Alonso memilih strategi serangan balik. Chelsea asuhannya berfokus pada kestabilan blok pertahanan menengah dan serangan langsung ke depan, dengan harapan dapat menghukum Spurs saat peralihan permainan. Namun, ketidakmampuan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama, dengan hanya mencatatkan 32% penguasaan bola, memaksa Chelsea menjalani laga yang menguras tenaga dalam bertahan. Pada akhirnya, disiplin mereka goyah dan mereka kebobolan dua gol penentu menjelang akhir laga.

Susunan taktik Chelsea

Alonso menerapkan formasi 3-4-2-1 yang dirancang untuk menutup lebar lapangan saat menghadapi permainan sayap Spurs. Trio bek Maxence Lacroix, Levi Colwill, dan Josh Acheampong ditugasi menjaga kerapatan garis pertahanan, sementara bek sayap Pedro Neto dan Jorrel Hato diharapkan turun membentuk lima bek ketika menghadapi tekanan berkepanjangan. Chelsea biasanya mulai menekan saat bola mencapai garis tengah. Mereka membiarkan bek tengah Tottenham mengalirkan bola, tetapi berusaha segera merebutnya ketika bola masuk ke area tengah yang dijaga Moises Caicedo.

Saat menguasai bola, permainan Chelsea tidak selancar biasanya. Tanpa Joao Pedro untuk menghubungkan permainan, Cole Palmer dan Pedro Neto kerap terisolasi. Upaya membangun serangan sangat bergantung pada umpan-umpan panjang langsung ke arah Morgan Rogers, tetapi garis pertahanan Tottenham yang tinggi dan keberhasilan mereka memotong bola secara agresif membatasi pilihan tersebut. Chelsea hanya mencatatkan 287 operan, dibandingkan dengan 639 milik lawan, gambaran sebuah tim yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengejar bola. Seiring berjalannya pertandingan, beban bertahan itu berdampak. Chelsea kehilangan ketenangan, yang berpuncak pada kartu kuning kedua untuk Cole Palmer pada menit ke-80 dan praktis mengakhiri harapan mereka untuk membalikkan keadaan melalui perubahan taktik.

Iklan Iklan

Susunan taktik Tottenham Hotspur

Formasi 4-2-3-1 Roberto De Zerbi menunjukkan permainan posisi dan kesabaran yang luar biasa. Duet gelandang bertahan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes memberikan fondasi yang kokoh sehingga para bek sayap dapat maju tinggi dan melebar. Pola utama mereka adalah memancing bek sayap Chelsea maju sebelum dengan cepat memindahkan permainan ke sisi berlawanan. Dengan penguasaan bola 68%, Spurs mengatur tempo dan memaksa seluruh blok pertahanan Chelsea terus bergeser hingga muncul celah di ruang antara tengah dan sayap.

Topik Terkait

Cara Spurs menekan lawan juga sama matangnya. Alih-alih menekan tinggi tanpa koordinasi, mereka menggunakan sistem tekanan terkoordinasi yang berorientasi pada pemain lawan sehingga Chelsea tidak dapat membangun serangan melalui Caicedo. Ketika kehilangan bola, tekanan balik langsung yang dipimpin James Maddison dan Mohammed Kudus memastikan Chelsea tidak bisa melancarkan serangan saat peralihan permainan secara efektif. Dominasi wilayah permainan ini akhirnya memicu kesalahan yang menghasilkan gol pembuka: gol bunuh diri yang nahas dari kiper Chelsea, Mike Penders, pada menit ke-77. Gol itu merupakan akibat langsung dari tekanan berkelanjutan dan umpan berbahaya ke kotak enam yard.

Duel taktik

Pertarungan yang menentukan terjadi di lini tengah. Keputusan De Zerbi memainkan empat pemain depan yang sangat aktif bergerak, yakni Marmoush, Maddison, Kudus, dan Tel, terus menciptakan keunggulan jumlah pemain saat menghadapi duet gelandang Chelsea. Meski Caicedo bekerja tanpa lelah, ia kerap dilewati ketika Spurs memanfaatkan pergerakan pemain ketiga untuk menembus sepertiga akhir lapangan. Ketimpangan itu terlihat dari segi jumlah pemain dan tuntutan fisik. Dengan penguasaan bola hanya 32%, para gelandang Chelsea terus dipaksa bereaksi alih-alih mengambil inisiatif.

Iklan

Momen yang mengubah pertandingan bukanlah perubahan taktik, melainkan hasil dari tekanan yang terus menumpuk. Gol bunuh diri Penders meruntuhkan keteguhan Chelsea. Kartu kuning kedua yang kemudian membuat Palmer diusir dari lapangan membuat tim tuan rumah tak lagi mampu menjalankan rencana taktisnya. Tim De Zerbi tetap disiplin dan tidak terpancing bermain terbuka dengan serangan yang silih berganti. Mereka justru memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk memastikan kemenangan lewat gol Tel pada menit ke-87.

Penyesuaian selama pertandingan

De Zerbi aktif melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Conor Gallagher menggantikan Maddison pada awal babak kedua untuk menambah kekuatan bertahan dan energi baru saat menekan. Kemudian, masuknya Pedro Porro dan Dominic Solanke secara bersamaan pada menit ke-65 mengubah dinamika permainan. Spurs mendapat kekuatan fisik lebih besar di kotak penalti dan kualitas umpan yang lebih baik dari sisi kanan. Pergantian itu menjaga intensitas serangan Spurs tetap tinggi ketika Chelsea mulai kelelahan.

Iklan

Alonso mencoba merespons langkah tersebut dengan memasukkan Marco Palestra dan Estevao untuk menambah kecepatan saat peralihan permainan. Namun, rencana taktisnya terganggu oleh persoalan disiplin. Setelah Palmer menerima kartu merah, Chelsea terpaksa beralih ke formasi darurat 4-4-1 yang membuat mereka semakin kehilangan kendali. Masuknya Danny Welbeck pada menit ke-88 merupakan upaya spekulatif yang terlambat untuk mengubah pertandingan. Saat itu, tim tamu sudah memenangi pertarungan taktik berkat aliran bola yang lebih baik dan keunggulan jumlah pemain di lini tengah.

Pada akhirnya, disiplin taktik Tottenham dan komitmen mereka pada filosofi berbasis penguasaan bola membuat Chelsea kelelahan. Dengan memaksa Chelsea bertahan selama dua pertiga pertandingan, De Zerbi memastikan timnya lebih bugar dan lebih tenang pada 15 menit terakhir. Perpaduan tekanan berkelanjutan di wilayah permainan lawan dan keberhasilan memanfaatkan runtuhnya disiplin Chelsea memungkinkan Spurs mengubah keunggulan taktis menjadi kemenangan nyata 0-2. Alonso pun harus menyesali minimnya kontribusi serangan dan lini tengahnya yang kewalahan.