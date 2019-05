Chelsea vs Arsenal: Pakai Kostum Henrikh Mkhitaryan, Fans Dihentikan Polisi

Sebuah video menampilkan dua fans dihentikan oleh pihak kepolisian Azerbaijan hanya karena mengenakan kostum dengan nama punggung Henrikh Mkhitaryan.

Pekan lalu, Mkhitaryan dikonfirmasi tidak bisa ikut bersama rombongan skuad The Gunners untuk final Liga Europa kontra yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, Kamis (30/5) dini hari WIB.

Mkhitaryan, sebagai seorang warganegara Armenia, dilarang untuk memasuki wilayah Azerbaijan karena hubungan di antara kedua negara yang tidak harmonis sejak 1994.

Video: Arsenal fans with ‘Mkhitaryan’ on their Arsenal shirts being stopped by police in Baku today. [@sntvstory] #afc pic.twitter.com/61K1sNW1WS