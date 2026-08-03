Chelsea tiba-tiba ingin membajak transfer pemain Belanda yang tampak sudah pasti terjadi

Joshua Zirkzee telah memberi lampu hijau kepada Juventus. Penyerang Belanda milik Manchester United itu terbuka untuk pindah ke Turin, seperti diketahui La Gazzetta dello Sport, meski Chelsea berusaha membajak transfer tersebut.

Zirkzee sudah lebih lama masuk radar Juventus, tetapi musim panas ini transfernya tampaknya benar-benar akan terwujud. Transfer itu berupa masa peminjaman dengan opsi pembelian. Sang penyerang ingin bergabung dengan pemegang rekor juara Italia itu, meski Chelsea juga tertarik.

Juventus pada musim panas ini sudah berpisah dengan Lois Openda. Ia melanjutkan kariernya di Prancis bersama Olympique Lyon. Penggantinya adalah Randal Kolo-Muani. Penyerang asal Prancis itu direkrut secara permanen dari Paris-Saint Germain.

Sementara itu, Juventus juga berharap bisa melepas Jonathan David ke klub lain. Penyerang Kanada itu harus pergi lebih dulu sebelum Zirkzee bisa direkrut secara permanen.

Hal itu bisa saja menjadi sulit, karena David tidak berminat meninggalkan Turin. Zirkzee bersedia menunggu Juventus, tetapi tidak selamanya. Jadi, terlepas dari keinginan Zirkzee, Juventus, dan Manchester United, masih jauh dari pasti apakah transfer itu akan terwujud.

Zirkzee pekan lalu sempat tampil mengesankan dalam laga uji coba Manchester United melawan BK Rosenborg. Penyerang berusia 25 tahun itu melewati dua pemain dan juga kiper, lalu dengan tenang menceploskan bola ke gawang.