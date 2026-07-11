Chelsea sudah cukup melihatnya dan tidak perlu lagi melihat kembali pemain mahal yang dibeli tersebut

Alejandro Garnacho tidak lagi berlatih bersama Chelsea. Penyerang asal Argentina itu diizinkan hengkang dari klub tersebut setelah hanya satu musim dan kini sedang mempertimbangkan berbagai pilihannya.

Musim panas lalu, Garnacho didatangkan dari Manchester United dengan biaya 46,5 juta euro, klub tempat ia mencapai puncak kariernya.

Namun, pemain yang telah delapan kali membela timnas Argentina ini hanya mampu memberikan sedikit kesan di London. Secara total, ia telah bermain dalam 43 pertandingan untuk Chelsea, mencetak delapan gol, di mana hanya satu di antaranya tercipta di Liga Premier.

Chelsea bersedia menjual Garnacho dengan harga sekitar lima puluh juta euro. Sejauh ini, baru ada satu klub yang menunjukkan minat: AS Roma.

Menurut Fabrizio Romano, klub Italia tersebut telah menghubungi The Blues terkait transfer ini. Klub tersebut lebih memilih untuk meminjamnya dengan opsi pembelian.

Sebelumnya, Chelsea telah menjual Andrey Santos. Pemain asal Brasil itu akan menandatangani kontrak dengan Manchester United hingga pertengahan 2032 dan menghasilkan enam puluh juta euro bagi Chelsea.