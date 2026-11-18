Bagikan Ikuti GOAL di Google

Chelsea merencanakan perekrutan dua pemain Barcelona, Fermin Lopez dan Jules Kounde, pada Januari dengan total nilai €180 juta. Manajer Xabi Alonso sangat ingin memperkuat dua area penting dalam skuadnya, meski mendatangkan keduanya dari Catalunya di tengah musim akan menjadi tantangan besar.

Iklan

Chelsea rencanakan perekrutan besar-besaran dari Barcelona pada Januari

Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan perekrutan dua pemain Barcelona pada bursa transfer Januari mendatang. Klub Liga Primer Inggris itu telah menetapkan Lopez dan Kounde sebagai target utama. Manajer Alonso ingin memperkuat secara signifikan dua area penting dalam skuadnya untuk paruh kedua musim ini.

Chelsea telah memantau kedua pemain secara terpisah, tetapi kini siap bergerak untuk mendatangkan keduanya sekaligus. Menurut El Nacional, nilai paket transfer yang direncanakan itu bisa mencapai €180 juta. Kesediaan mengeluarkan dana sebesar itu menegaskan besarnya ambisi Chelsea di bursa transfer musim dingin.

Alonso prioritaskan tambahan energi besar di lini tengah

Fermin tampaknya menjadi fokus utama petinggi Chelsea. Dalam rencana perekrutan dua pemain tersebut, gelandang berusia 23 tahun itu diperkirakan akan membutuhkan biaya transfer sekitar €120 juta. Alonso dikabarkan ingin menambahkan karakteristik unik pemain Spanyol itu ke lini tengahnya. Sang pelatih sangat menghargai energi Fermin yang seolah tak ada habisnya, ancamannya dalam mencetak gol, serta kemampuannya masuk ke kotak penalti dari lini kedua.

Namun, Barcelona masih menganggap pemain muda itu sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang mereka. Chelsea harus mengajukan tawaran finansial yang luar biasa hanya untuk mengajak klub Spanyol itu bernegosiasi.

Iklan Iklan

Kounde tawarkan fleksibilitas penting di lini belakang

Jika Fermin akan mengubah lini tengah, Kounde akan memenuhi kebutuhan taktis yang sama sekali berbeda. Perekrutan pemain timnas Prancis itu dengan nilai €60 juta akan menambah pengalaman penting bagi lini pertahanan.

Kounde menawarkan fleksibilitas luar biasa karena mampu bermain sama baiknya sebagai bek kanan maupun bek tengah. Alonso menginginkan fleksibilitas taktis ini sembari bersiap menghadapi kemungkinan perubahan di lini belakangnya pada 2027. Perekrutan sang bek saat ini tampak lebih mudah untuk diwujudkan. CaughtOffside melaporkan bahwa Kounde semakin terbuka untuk meninggalkan Camp Nou demi mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di tim utama.

Keputusan transfer besar menanti petinggi Chelsea

Barcelona tentu akan berusaha mempertahankan dua anggota penting skuadnya di tengah musim ini. Meski demikian, suntikan dana tunai sebesar €180 juta yang terjamin akan sangat sulit diabaikan oleh klub Catalunya itu dari sisi finansial. Menuntaskan dua transfer besar pada Januari tetap menjadi rencana yang sangat ambisius bagi Chelsea.