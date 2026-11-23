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Xabi Alonso menghadapi krisis besar pertama sejak menangani Chelsea setelah kekalahan kandang 1-4 yang memalukan dari Leeds United memicu kemarahan para pendukung di Stamford Bridge. Meski keresahan meningkat, petinggi Chelsea telah mengambil keputusan tegas soal masa depan pelatih asal Spanyol itu dalam waktu dekat.

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Petinggi Chelsea tak panik setelah kekalahan telak dari Leeds

Kekalahan 1-4 dari rival sengit Leeds pada Sabtu mengakhiri penantian 27 tahun tim tamu untuk meraih kemenangan di Liga Primer Inggris di London barat. Seusai laga, stadion bergema oleh sorakan bernada cemooh saat para pendukung meluapkan kemarahan mereka.

Hasil itu menjadi kekalahan ketiga Chelsea dalam empat pertandingan liga. Mereka tertahan di papan tengah dan kepercayaan diri mereka menipis. Tim asuhan Alonso telah menelan lima kekalahan secara keseluruhan dan kebobolan 20 gol dalam 11 pertandingan, jumlah yang mengkhawatirkan.

Namun, menurut Mail Sport, para petinggi klub tidak akan terburu-buru memecat pelatih berusia 44 tahun itu. Meski masa-masa awalnya yang menyenangkan berakhir mendadak, jajaran petinggi enggan mengambil langkah tersebut sedini ini dalam masa kepemimpinannya.

Mengapa petinggi Chelsea tetap mendukung pelatih yang mereka datangkan musim panas ini

Keberhasilan mendatangkan Alonso musim panas ini dipandang sebagai pencapaian besar. Chelsea mengungguli Liverpool dan Manchester City untuk mendapatkan tanda tangan mantan pelatih Real Madrid itu, ketika kedua rival tersebut sama-sama mencari pengganti bagi pelatih mereka yang akan pergi.

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Investasi besar memicu harapan meraih gelar, terutama tanpa kompetisi Eropa yang menyita perhatian. Meski hasil pertandingan memburuk, Alonso belum menghadapi tekanan hebat seperti yang dengan cepat menimpa para pendahulunya, Graham Potter dan Liam Rosenior, yang hanya bertahan beberapa bulan sebagai pelatih.

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Lavia tegaskan ruang ganti Chelsea tidak akan panik

Romeo Lavia mengakui kekecewaan skuad setelah kehilangan kendali permainan di kandang. "Semua orang sangat marah dan kecewa," kata Lavia kepada situs resmi klub. "Di kandang, Anda tidak pernah ingin mengakhiri pertandingan dengan cara seperti ini. Kami membiarkan mereka kembali ke dalam pertandingan ketika seharusnya itu tidak terjadi. Ini akan kami analisis dan perbaiki."

Meski begitu, Lavia menegaskan para pemain tetap berkomitmen pada visi Alonso. "Saat kami menang, saat kami kalah, kami selalu mengatakan bahwa apa pun yang terjadi, ini adalah sebuah proses," tambahnya. "Dengan hasil seperti ini, rasanya seperti akhir dunia, tetapi kami tidak akan membunyikan alarm sekarang dan mengatakan ini saatnya panik. Sama sekali tidak. Kami sangat percaya diri sebagai tim. Kami tahu tujuan yang ingin kami capai."

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Ia juga yakin kekalahan itu akan memicu respons langsung. "Ini menyakitkan. Memang harus terasa menyakitkan agar memicu reaksi dari tim, dan ini pasti akan membantu kami untuk pertandingan berikutnya pada Jumat," pungkasnya.

Laga Jumat menjadi kesempatan langsung untuk menebus kekalahan

Chelsea tidak punya banyak waktu untuk meratapi kelengahan pertahanan mereka sebelum bertandang ke City Ground, markas Nottingham Forest, pada Jumat malam. Memperbaiki kesalahan yang membuat Leeds kembali ke dalam pertandingan akan menjadi prioritas Alonso saat ia berupaya memulihkan kepercayaan diri tim yang rapuh.

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Dengan jajaran petinggi memberinya ruang untuk sementara waktu, para pemain harus mengubah kemarahan mereka menjadi penampilan yang lebih baik saat bertandang. Respons kuat melawan Forest sangat penting jika Alonso ingin meredakan keresahan yang terus meningkat.