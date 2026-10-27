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Chelsea mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Brighton, Yasin Ayari, setelah pembicaraan mengenai kontrak baru menemui jalan buntu. Kontrak pemain internasional Swedia itu berakhir pada akhir musim, sementara Xabi Alonso masih ingin menambah seorang gelandang ke skuadnya setelah Enzo Fernandez dijual ke Manchester City pada hari terakhir bursa transfer musim panas. Galatasaray dan AC Milan juga memantau Ayari.

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Chelsea memantau situasi kontrak Ayari

Ayari menjadi salah satu pemain terpenting Brighton musim ini. Ia memantapkan tempatnya di bawah Fabian Hurzeler lewat penampilan penuh energi dan gol-gol penting. Gelandang yang bergabung dengan Brighton dari AIK pada 2023 itu telah mencetak dua gol dalam enam pertandingan untuk tim yang menempati peringkat ketiga klasemen Premier League dan menjadi tim tersubur di kompetisi tersebut.

TEAMtalk memahami bahwa ketidakpastian mengenai masa depannya telah menarik perhatian Chelsea dan sejumlah klub papan atas lain di Eropa. Chelsea memandang pemain serbabisa tim nasional Swedia itu sebagai opsi potensial untuk memperkuat lini tengah.

Brighton memiliki opsi perpanjangan kontrak hingga 2028

Kontrak Ayari akan berakhir pada akhir musim, meski Brighton memiliki opsi untuk memperpanjangnya satu tahun hingga 2028. Negosiasi mengenai kontrak baru jangka panjang menemui kesulitan, meskipun pembicaraan telah berlangsung selama beberapa bulan.

Brighton ingin mempertahankan gelandang tersebut dan telah berupaya mencapai kesepakatan atau mengaktifkan klausul perpanjangan untuk melindungi nilai transfernya, yang berada di kisaran €50 juta (£42 juta). Ayari belum berkomentar lebih jauh di hadapan publik. Sebelumnya, ia hanya mengatakan bahwa situasi tersebut akan terselesaikan pada waktunya.

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Alonso ingin mencari pengganti Fernandez di lini tengah

Alonso ingin menambah gelandang menyusul kepindahan Fernandez ke Manchester City. Chelsea sebelumnya gagal mendatangkan Manu Kone dan Lamine Camara pada akhir musim panas. Direktur olahraga Paul Winstanley juga mengenal Ayari dengan baik dari perannya terdahulu di Brighton.

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Chelsea kerap merekrut pemain Brighton dalam beberapa bursa transfer terakhir. Marc Cucurella, Robert Sanchez, Moises Caicedo, Joao Pedro, dan Danny Welbeck semuanya pindah ke Stamford Bridge. Namun, bintang Bournemouth Alex Scott tetap menjadi target utama Chelsea di lini tengah.

Galatasaray dan AC Milan termasuk peminat Ayari

Chelsea akan menghadapi persaingan. Galatasaray, Fenerbahce, dan AC Milan sama-sama memantau Ayari menjelang bursa transfer Januari, sementara Newcastle, Arsenal, Manchester United, dan Liverpool juga disebut-sebut.

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Brighton tetap bertekad mempertahankannya. Dengan meningkatnya minat terhadap Ayari, situasi kontraknya tampaknya akan tetap sulit seiring mendekatnya Januari.



