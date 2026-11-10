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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Chelsea perketat keamanan internal setelah aktivitas di Fantasy Premier League membocorkan kabar cedera Joao Pedro

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Chelsea telah mengeluarkan peringatan tegas kepada staf klub setelah cedera otot paha depan yang baru-baru ini dialami Joao Pedro tanpa sengaja bocor melalui pilihan pemain di Fantasy Premier League. Pengingat internal itu disampaikan setelah beberapa karyawan, serta penyerang Morgan Rogers, mencoret Joao Pedro dari tim mereka di platform tersebut sebelum pengumuman resmi kepada publik.

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Chelsea keluarkan peringatan keras soal FPL

Chelsea menginstruksikan stafnya untuk sangat berhati-hati dalam memilih tim Fantasy Premier League. Klub mengirim email internal yang mengingatkan para pegawai tentang konsekuensi berat penggunaan informasi internal di platform permainan yang terbuka untuk umum.

Peringatan itu menyusul bocornya informasi yang menyita perhatian menjelang kekalahan kandang Chelsea 0-2 dari Tottenham. Joao Pedro secara mengejutkan absen dari skuad pertandingan akibat cedera otot paha depan yang sebelumnya tidak diungkapkan kepada publik.

Namun, beberapa kreator konten Fantasy Premier League yang berpengaruh melihat aktivitas daring yang mencurigakan sebelum laga dimulai. Mereka mendapati penyerang Rogers, bersama sejumlah staf Chelsea, tiba-tiba mengeluarkan Pedro dari tim FPL masing-masing.

Alonso tak mengetahui kebocoran lewat FPL

Banyaknya tim FPL yang terkait dengan Chelsea dan tiba-tiba mengeluarkan Pedro membuat ketidaksediaannya bermain diketahui luas di dunia sepakbola. Meski ramai diperbincangkan secara daring, manajer Xabi Alonso sama sekali tidak mengetahui hal tersebut terkait permainan FPL.

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Ketika ditanya tentang kebocoran informasi internal setelah kekalahan dari Tottenham, Alonso tidak terlalu mempersoalkannya. "Saya tidak mengikuti urusan tim FPL, jadi saya tidak tahu soal itu," jelasnya kepada BBC Sport.

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21 Nov 2026

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Riwayat kebocoran informasi di Stamford Bridge

Ini bukan kali pertama Chelsea kesulitan merahasiakan informasi tim. Selama periode singkat Liam Rosenior sebagai manajer musim lalu, susunan pemain inti yang penting bocor sebelum kedua leg pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

Dalam insiden ganjil lainnya, tukang cukur mantan bek Marc Cucurella tanpa sengaja membocorkan informasi tim di media sosial. Setelah berbincang dengan Cucurella, tukang cukur itu mengumumkan bahwa Pedro dan Cole Palmer sama-sama akan absen dalam lawatan ke Brighton.

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Meski memiliki riwayat tersebut, Chelsea saat ini menganggap insiden FPL terbaru sebagai kasus tersendiri. Klub berharap dapat menangani situasi ini dengan meningkatkan kewaspadaan, alih-alih menerapkan pembatasan resmi terhadap permainan tersebut.

Premier League tidak turun tangan

Fantasy Premier League telah menjadi bagian besar dari ekosistem sepakbola modern, dengan lebih dari 11 juta pemain aktif. Karena itu, akun para pesepakbola ternama dan staf klub di seluruh kompetisi terus dipantau oleh para pelacak daring.

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Kebocoran serupa melalui FPL sebelumnya telah mengungkap informasi tim Arsenal, Liverpool, Leicester City, dan Newcastle United. Contoh paling terkenal terjadi ketika Jack Grealish dikeluarkan dari sebuah tim FPL, yang membuat Leicester City mengetahui ia akan absen karena cedera pada Februari 2021.

Meski Premier League mengatur taruhan olahraga secara ketat, saat ini kompetisi tersebut tidak memberikan panduan khusus mengenai partisipasi dalam FPL. Untuk sementara, setiap klub sepenuhnya bertanggung jawab mengawasi keterlibatan stafnya dalam permainan yang sangat populer itu.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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