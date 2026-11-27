Bagikan Ikuti GOAL di Google

Chelsea telah merekrut remaja Burkina Faso Mohamed Zongo, yang akan pindah ke Stamford Bridge setelah berusia 18 tahun tahun depan. Gelandang itu semula diperkirakan bergabung dengan klub sesama pemilik, Strasbourg. Namun, penampilannya selama uji coba begitu mengesankan hingga Chelsea memutuskan mempercepat langkah untuk membawanya ke klub, hanya beberapa pekan setelah ia menjalani debut bersama timnas senior melawan Argentina di Buenos Aires.

Iklan

Chelsea ubah rencana setelah uji coba

Zongo menandatangani kesepakatan prakontrak di pusat latihan Chelsea di Cobham setelah berusia 17 tahun pada Kamis, menurut Evening Standard. BlueCo, pemilik Chelsea dan Strasbourg, menyepakati perekrutannya pada Desember 2025 dengan rencana awal mengirimnya ke klub Prancis tersebut.

Klubnya saat ini di Burkina Faso menyatakan bahwa jajaran petinggi Chelsea mengubah rencana setelah ia tampil mengesankan selama uji coba. Karena klub-klub Inggris tidak dapat mendaftarkan secara resmi pemain dari luar negeri sebelum mereka berusia 18 tahun, ia diperkirakan tiba pada awal bursa transfer Januari 2028.

Debut timnas senior melawan Argentina

Zongo belum pernah bermain semenit pun di level senior bersama klub, tetapi ia menjalani debut bersama timnas senior pada usia 16 tahun bulan lalu. Ia masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 7-0 dari Argentina pada laga persahabatan di Buenos Aires.

Ia pertama kali mencuri perhatian di Piala Dunia U-17 2025 di Qatar, mencetak gol kemenangan saat Burkina Faso mengejutkan Jerman di babak 16 besar sebelum kalah dari Italia di perempat final. Gelandang serang itu menuntaskan turnamen dengan dua gol dan tiga assist dalam enam penampilan, serta sempat dikaitkan dengan Villarreal.

Iklan Iklan

Transfer terbaru antara Chelsea dan Strasbourg

Kesepakatan ini menjadi perpindahan terbaru yang melibatkan dua klub milik BlueCo tersebut. Andrey Santos, Mike Penders, Ben Chilwell, dan Filip Jorgensen telah bergabung dengan Strasbourg dari Chelsea, baik dengan status pinjaman maupun permanen. Sementara itu, Emmanuel Emegha dan Valentin Barco sama-sama pindah ke arah sebaliknya, menuju London barat, pada musim panas ini.

Chelsea terus membidik talenta muda dan juga telah meningkatkan minat terhadap pemain muda Como, Jacobo Ramon . BlueCo membeli Chelsea dari Roman Abramovich pada Mei 2022, sebelum mengakuisisi hampir 100 persen saham Strasbourg.

Zongo harus menunggu hingga 2028

Zongo kini harus menunggu hingga Januari 2028 sebelum dapat secara resmi memulai kariernya di Chelsea. Sebelumnya, pemandu bakat dari sejumlah klub papan atas Eropa menyaksikan penampilan gemilangnya di Piala Dunia U-17.